freundlich-6°
DE | FR
burger
International
Justiz

Deutschland: Prozess gegen Mutter die Tochter mutmasslich Haus versteckte

Mädchen jahrelang versteckt – Prozess gegen Mutter gestartet

07.01.2026, 10:2407.01.2026, 10:24

Gegen eine Mutter, die ihre Tochter fast ihr gesamtes Leben lang in einem Haus in Deutschland versteckt haben soll, hat ein Strafprozess in der Stadt Siegen begonnen.

Ein Polizist steht vor dem Haus in Beringen, wo sich am Dienstag, 26. Juli 2011 ein Familiendrama abespielt hat. Nach ersten Erkenntnissen hat eine Tochter mit einem Messer ihren Vater getoetet und di ...
Das Kind war 2022 von der Polizei aus dem Haus befreit worden. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Der 49-Jährigen werden die Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und die Verletzung von Fürsorge- und Erziehungspflichten vorgeworfen. Sie soll das Mädchen schon seit frühem Kleinkindalter rund sieben Jahre lang im Haus der Grosseltern eingesperrt und völlig von der Aussenwelt abgeschottet haben. Der Fall aus dem Sauerland im westlichen Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst.

Das Kind war 2022 im Alter von acht Jahren von der Polizei aus dem Einfamilienhaus der Grosseltern in Attendorn befreit worden. Die Grossmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz – sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Grossvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus einer Klinik entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.

Dem Kind war laut Anklage seit 2015 ein normales Leben mit Kita, Schule und jeglichen Kontakten zu anderen Menschen verwehrt worden. Es soll in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben und ist inzwischen zwölf Jahre alt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump zwischen seiner Öl-Wette in Venezuela und einem Sex-Skandal
Die Öl-Ambitionen des US-Präsidenten in Venezuela sind gross, aber ebenso die Risiken. Auch eigene Interessen dürften im Spiel sein.
Die USA haben den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro aus dem eigenen Land heraus entführt. Soweit so spektakulär. Aber was nun? Was will Donald Trump von Venezuela?
Zur Story