Mädchen jahrelang versteckt – Prozess gegen Mutter gestartet

Gegen eine Mutter, die ihre Tochter fast ihr gesamtes Leben lang in einem Haus in Deutschland versteckt haben soll, hat ein Strafprozess in der Stadt Siegen begonnen.

Das Kind war 2022 von der Polizei aus dem Haus befreit worden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Der 49-Jährigen werden die Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und die Verletzung von Fürsorge- und Erziehungspflichten vorgeworfen. Sie soll das Mädchen schon seit frühem Kleinkindalter rund sieben Jahre lang im Haus der Grosseltern eingesperrt und völlig von der Aussenwelt abgeschottet haben. Der Fall aus dem Sauerland im westlichen Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte deutschlandweit Entsetzen ausgelöst.

Das Kind war 2022 im Alter von acht Jahren von der Polizei aus dem Einfamilienhaus der Grosseltern in Attendorn befreit worden. Die Grossmutter (80) des Mädchens nahm ebenfalls auf der Anklagebank des Landgerichts Platz – sie soll ihre Tochter unterstützt haben und ist wegen Beihilfe angeklagt. Auch der Grossvater des Mädchens ist angeklagt, war am Mittwoch aber nicht anwesend. Der 83-Jährige sei erst am Vortag aus einer Klinik entlassen worden, sagte sein Rechtsvertreter.

Dem Kind war laut Anklage seit 2015 ein normales Leben mit Kita, Schule und jeglichen Kontakten zu anderen Menschen verwehrt worden. Es soll in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben und ist inzwischen zwölf Jahre alt. (sda/dpa)