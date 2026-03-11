bedeckt
Picdump

Picdump 178 – Die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!

Picdump

Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!

11.03.2026, 05:0211.03.2026, 05:02
Sergio Minnig
Sergio Minnig
An discher Stell mal nit es grossus Merci an ew, sondern an d Madeleine, wa mich so grossartig verträtu het! Danke!
Jez bini wider zrug und will öi gar nit gross Zit verschwendu.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
04.03.2026 05:56
Story of my life *seufz
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
04.03.2026 05:31
KI Slop ist SOOO hilfreich!
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Picdump 177 – mi meme es su meme\nKI Slop ist SOOO hilfreich!
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
04.03.2026 07:06
😬
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Green Eyes
Leser-Kommentar von Green Eyes
04.03.2026 14:26
Und bei euch so?
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Erwin Apfeltee
Leser-Kommentar von Erwin Apfeltee
04.03.2026 07:20
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
04.03.2026 06:35
Blackdump. Sehr black.
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
04.03.2026 06:51
👍
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
04.03.2026 07:19
Hihi..P*enis
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
04.03.2026 06:05
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
04.03.2026 11:24
System overload 🫣
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
04.03.2026 05:32
😱😱
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
04.03.2026 07:05
Kann es geben
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
04.03.2026 07:22
Ja, die armen Lords! Damals wie heute!
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
04.03.2026 07:39
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
04.03.2026 10:31
Zuviel Schmuddel für den heutigen Mittwoch... Frau Sigrist? Danke für die Aushilfe...
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
04.03.2026 07:24
Politik nur wenns nützt!
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
04.03.2026 06:29
Der Unterschied in a nutshell.
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
04.03.2026 07:03
Aktuell
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
04.03.2026 05:31
😥
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
04.03.2026 08:07
Und - zumindest bei mir - nix da von der oft erwähnten Altersmilde.
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
04.03.2026 07:25
Jetzt ist sogar der Glarner noch woke geworden! 🤯🤯🤯
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
04.03.2026 08:46
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Picdump 177 – mi meme es su meme\n
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
04.03.2026 06:39
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Picdump 177 – mi meme es su meme\n
Bowl of Cherries
Leser-Kommentar von Bowl of Cherries
04.03.2026 08:55
Put your hands up!
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
04.03.2026 08:42
filthy hobbitses
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
goschi
Leser-Kommentar von goschi
04.03.2026 05:35
🤭
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Nirantali
Leser-Kommentar von Nirantali
04.03.2026 07:38
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
04.03.2026 06:57
👍
Zu: Picdump 177 – mi meme es su meme
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: watson/shutterstock

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: instagram

Wochenenden sind zum Spasshaben da.
Ich:

Schmuddeldump.

Bild
Bild: imgur

Mein erster Arbeitstag in einem Glory Hole.

Den würde ich mir sofort ansehen.

Bild
Bild: instagram

Das kann schon mal passieren.

Bild
Bild: IMGUR

Chef: Bitte antworten Sie auf diese E-Mail bis zum 15.
Ich, der die E-Mail am 17. liest:

Es ist so wahr.

Bild
Bild: instagram

POV: «Breaking Bad» ohne Skyler.

Ah, so funktioniert das also.

Bild
Bild: imgur

Wie ein Geologe seine Sachen packt, nachdem er gefeuert wurde.

Starke Symbolkraft!

Bild
Bild: imgur

2026 ist das Jahr des Pferdes.
Das Pferd:

Immerhin hast du dich nicht verstellt.

Bild
Bild: imgur

Wenn du dich in der Gegenwart von jemandem wohlfühlst und dein wahres Ich zeigst: Verdammt, das ist komisch.
Ich.

Einmal ist immer noch besser als keinmal. ¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: imgur

Ich, nachdem ich einmal Nein zum Ausgehen gesagt habe.

Probier es aus!

Bild
Bild: imgur

Wenn man jemandem auf den Fuss tritt, öffnet die Person den Mund genau wie Mülleimer.

Oh, da hat sich doch glatt etwas Blackdump eingeschlichen.

Bild
Bild: instagram

Also doch!

Bild
Bild: imgur

Ein englisches Wortspiel.

Vielleicht ist die Digitalisierung gar nicht mal so schlecht.

Bild
bild: instagram

Kein einziger Blick auf das Handy. Nur Menschen, die den Moment geniessen.

Es ist eine Lebenseinstellung.

Bild
Bild: imgur

Ich könnte dich genauso direkt ansehen und trotzdem nichts von dem hören, was du sagst.

Es ist und bleibt dramatisch.

Bild
Bild: imgur

1950: Im Jahr 2023 werden wir fliegende Autos haben!
2023: Diese Verpackung nicht essen.

Es ist simpler Humor …

Bild
Bild: imgur

… der aber nur auf Englisch funktioniert.

Die Kehrseite der Medaille.

Bild
Bild: imgur

Ich liebe es, mit meinem Partner um die Welt zu reisen.
Fünf Tage seit meinem letzten Stuhlgang.

Das macht es nur noch verführerischer

Bild
Bild: imgur

Tu es nicht!

Oder der Rasierer.

Bild
Bild: imgur

Niemand:
Die Shampooflasche, während ich dusche:

Das haben wir doch wirklich alle gemacht.

Bild
Bild: imgur

Ich als 10-Jähriger, der vorgibt zu ertrinken, um zu sehen, ob es jemanden interessiert.

Schaut doch mal, wie glücklich er ist.

Bild
Bild: imgur

Erste Nacht aus dem Tierheim in sein neues Zuhause.

Das ist ein wunderbarer Vergleich.

Bild
Bild: imgur

Typen, die Kommentare zu Bildern von heissen Frauen hinterlassen, die eindeutig Fake-Profile sind, würden zu 100 % auf Bugs Bunny in Frauenkleidung hereinfallen.

Du bist aber auch süss! 🥰

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich mich selbst in der kleinen Zoombox anschaue, während jemand anderes spricht.

Das wissen wir alle.

Bild
Bild: imgur

Ich liebe es, mich in einem guten Buch zu verlieren.

Absolut verständlich, nicht?

Bild
Bild: imgur

*Jesus nimmt Brot* Dies ist mein Leib
*Jesus nimmt Wein* Dies ist mein Blut
*Jesus nimmt Gitarre* Ground Control to Major Tom (Liedtext)

Das ist die beste Idee, von der ich je gehört habe.

Bild
Bild: imgur

Sie sollten riesige Salami herstellen, damit jede Pizzascheibe gleichmässig mit Salami belegt ist.

Gänsehaut!

Bild
Bild: imgur

Therapeut: Billie Buscemi existiert nicht – sie kann dir nichts antun.
Billie Buscemi:

Ich - bereue - nichts!

Bild
Bild: instagram

Ich: Okay, ich habe ein ganzes Wochenende Zeit, um meine Arbeit wirklich auf den neuesten Stand zu bringen und vielleicht sogar noch etwas mehr zu erledigen.
Ich das ganze Wochenende über:

Badumtss!

Bild
Bild: imgur
Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 81
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

