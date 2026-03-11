Picdump

Picdump 178 – die Sonntags-Resultate: Mehr Memes!

An discher Stell mal nit es grossus Merci an ew, sondern an d Madeleine, wa mich so grossartig verträtu het! Danke!

Jez bini wider zrug und will öi gar nit gross Zit verschwendu.



So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Endlich wieder Mittwoch!

Bild: watson/shutterstock

¯\_(ツ)_/¯

Wochenenden sind zum Spasshaben da.

Ich:

Schmuddeldump.

Mein erster Arbeitstag in einem Glory Hole.

Den würde ich mir sofort ansehen.

Das kann schon mal passieren.

Chef: Bitte antworten Sie auf diese E-Mail bis zum 15.

Ich, der die E-Mail am 17. liest:

Es ist so wahr.

POV: «Breaking Bad» ohne Skyler.

Ah, so funktioniert das also.

Wie ein Geologe seine Sachen packt, nachdem er gefeuert wurde.

Starke Symbolkraft!

2026 ist das Jahr des Pferdes.

Das Pferd:

Immerhin hast du dich nicht verstellt.

Wenn du dich in der Gegenwart von jemandem wohlfühlst und dein wahres Ich zeigst: Verdammt, das ist komisch.

Ich.

Einmal ist immer noch besser als keinmal. ¯\_(ツ)_/¯

Ich, nachdem ich einmal Nein zum Ausgehen gesagt habe.

Probier es aus!

Wenn man jemandem auf den Fuss tritt, öffnet die Person den Mund genau wie Mülleimer.



Oh, da hat sich doch glatt etwas Blackdump eingeschlichen.

Also doch!

Ein englisches Wortspiel.

Vielleicht ist die Digitalisierung gar nicht mal so schlecht.

Kein einziger Blick auf das Handy. Nur Menschen, die den Moment geniessen.

Es ist eine Lebenseinstellung.

Ich könnte dich genauso direkt ansehen und trotzdem nichts von dem hören, was du sagst.

Es ist und bleibt dramatisch.

1950: Im Jahr 2023 werden wir fliegende Autos haben!

2023: Diese Verpackung nicht essen.



Es ist simpler Humor …

… der aber nur auf Englisch funktioniert.

Die Kehrseite der Medaille.

Ich liebe es, mit meinem Partner um die Welt zu reisen.

Fünf Tage seit meinem letzten Stuhlgang.

Das macht es nur noch verführerischer

Tu es nicht!

Oder der Rasierer.

Niemand:

Die Shampooflasche, während ich dusche:

Das haben wir doch wirklich alle gemacht.

Ich als 10-Jähriger, der vorgibt zu ertrinken, um zu sehen, ob es jemanden interessiert.

Schaut doch mal, wie glücklich er ist.

Erste Nacht aus dem Tierheim in sein neues Zuhause.

Das ist ein wunderbarer Vergleich.

Typen, die Kommentare zu Bildern von heissen Frauen hinterlassen, die eindeutig Fake-Profile sind, würden zu 100 % auf Bugs Bunny in Frauenkleidung hereinfallen.

Du bist aber auch süss! 🥰

Ich, wie ich mich selbst in der kleinen Zoombox anschaue, während jemand anderes spricht.

Das wissen wir alle.

Ich liebe es, mich in einem guten Buch zu verlieren.

Absolut verständlich, nicht?

*Jesus nimmt Brot* Dies ist mein Leib

*Jesus nimmt Wein* Dies ist mein Blut

*Jesus nimmt Gitarre* Ground Control to Major Tom (Liedtext)

Das ist die beste Idee, von der ich je gehört habe.

Sie sollten riesige Salami herstellen, damit jede Pizzascheibe gleichmässig mit Salami belegt ist.

Gänsehaut!

Therapeut: Billie Buscemi existiert nicht – sie kann dir nichts antun.

Billie Buscemi:

Ich - bereue - nichts!

Ich: Okay, ich habe ein ganzes Wochenende Zeit, um meine Arbeit wirklich auf den neuesten Stand zu bringen und vielleicht sogar noch etwas mehr zu erledigen.

Ich das ganze Wochenende über:

Badumtss!

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Bild: watson

