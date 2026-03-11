wechselnd bewölkt11°
Ständerat will Bau neuer AKW ermöglichen

Der Ständerat will den Bau neuer Kernkraftwerke in der Schweiz grundsätzlich wieder zulassen (Symbolbild).Bild: KEYSTONE

11.03.2026, 11:0311.03.2026, 11:12

Der Ständerat will den Bau neuer Kernkraftwerke in der Schweiz grundsätzlich wieder zulassen. Er ist am Mittwoch auf den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» eingetreten.

Der Ständerat fällte seinen Entscheid mit 27 zu 13 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Entscheidend war das Stimmverhalten der Vertreterinnen und Vertreter der Mitte-Partei in der kleinen Kammer. Mit zwei Ausnahmen stimmten sie für Eintreten und gegen einen Nichteintretensantrag aus den Reihen der Ratslinken.

In der Vernehmlassung zum bundesrätlichen Entwurf hatte sich die Mitte noch gegen das Vorhaben ausgesprochen. (sda)

Update folgt!

avatar
MarGo
11.03.2026 11:30registriert Juni 2015
Keine zehn Jahre her, als wir den Neubau von AKWs mittels Volksentscheid verboten haben.

Keine übergeordneten Verträge, Chartas oder sonstiges steht diesem Entscheid im Weg.

So viel zur direkten Demokratie!
avatar
BenFränkly
11.03.2026 11:38registriert Juni 2017
Die Diskussion über AKW äzt mich so an. Nicht nur sind die Erneuerbaren ohne Gau-Gefahren, günstig umsetzbar und die Speicherlösungen vorhanden. Auch muss man sich mal klar sein, dass ein AKW ein reines Einkaufsprodukt ist. Die Lösungen kommen bestenfalls aus der EU, der Brennstoff aber mit sicherheit nicht! Der kommt aus Ruzzland. Wollen wir das wirklich?! Ich nicht. Und für 10Mia. (=1 AKW) kann ich einen derart grossen Batterie- und Wind/Solar-Komplex bauen, da stehen Dir die Haare zu berge!
