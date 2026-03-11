Gewidmet war die Choreo dem Stürmer Victor Osimhen, der in jungen Jahren seine Mutter verloren hatte. Die Aktion rührte ihn zu Tränen.
«Der Abend war sehr emotional», schrieb er auf Instagram, «diese Liebesbekundungen der Galatasaray-Fans werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Momente wie dieser erinnern mich daran, dass Fussball mehr ist als nur ein Spiel. Es ist Liebe, Loyalität und Zusammenhalt. Ich verspreche, jedes Mal, wenn ich diesen Platz betrete, mit allem, was ich habe, für dieses Wappen, diesen Verein und diese fantastischen Fans zu kämpfen.»