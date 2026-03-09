Iran meldet schwere Luftangriffe +++ Hegseth: «Heute wird der intensivste Tag»

«Heute wird erneut unser intensivster Tag mit Angriffen im Iran sein. Die meisten Kampfflugzeuge, die meisten Bomber, die meisten Luftangriffe. Die Geheimdienstinformationen sind präziser und besser als je zuvor.»

US-Präsident Donald Trump sagte gestern, der Krieg mit dem Iran sei «so gut wie abgeschlossen». Heute gibt es aus dem Pentagon jedoch Wortmeldungen, die in eine andere Richtung deuten. Verteidigungsminister Pete Hegseth kündigte an, dass heute der «intensivste Tag der US-Angriffe» sein werde. Hegseth sagte an einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen: