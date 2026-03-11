Postauto-Brand: 3 Schwerverletzte im Spital +++ Parmelin: «Hintergründe werden geklärt»
- Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen.
- Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
- Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Person mutwillig verursacht worden ist.
- Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus.
Grosses Medieninteresse am Brand in Kerzers
Augenzeugin erzählt: Plötzlich sah sie Rauch und Feuer
Gemeinde Kerzers betroffen über Postautobrand
Die Behörden bekundeten auf der Internetseite der Gemeinde ihr Betroffenheit mit den Familien und Angehörigen der Opfer. «Wir sind in Gedanken mit allen Personen, die vom Ereignis betroffen sind», heisst es in dem kurzen Statement. (sda)
Strasse wieder befahrbar, aber der Brand hat Spuren hinterlassen
Parlament legt Schweigeminute ein
«Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP).
«Im Namen des Nationalrats und in meinem eigenen Namen möchte ich den Familien und Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid aussprechen und den Verletzten eine gute Genesung wünschen», fuhr Page fort. (leo/sda)
Keine Anhaltspunkte für Terrorismus
So sieht es am Morgen danach aus
Der Vorfall ereignete sich mitten in Kerzers.
Identifizierung der Toten nach Postauto-Brand dürfte länger dauern
Wie lange die Identifizierung genau dauern wird, könne er nicht mit absoluter Sicherheit abschätzen, sagte Martial Pugin, Chef der Abteilung Kommunikation und Prävention der Kantonspolizei Freiburg, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Mittwochmorgen.
Bei dem Brand wurden zudem vier Passagiere und ein Rettungssanitäter verletzt. Ihre Identität war am Dienstagabend geklärt. Genauere Angaben, etwa zu Geschlecht und Alter der Personen, konnte Pugin am Mittwochmorgen nicht machen.
Die Freiburger Behörden werden am Mittwoch um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. (sda)
Die wichtigsten aktuellen Informationen
Erneute Medienkonferenz am Mittwoch um 14 Uhr
Hast du Informationen zum Brand in Kerzers?
Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich bestürzt
Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte.— Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026
Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda)
Genaue Anzahl Tote noch unbekannt
Schweizerische Post stellt Mitarbeitenden Care-Team zur Verfügung
«Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.
Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei. (sda)
Drei Verletzte im Spital
Verletzte Person im Universitätsspital Zürich
Die Pressekonferenz ist vorbei
Brand auf Strecke von Düdigen nach Kerzers ausgebrochen
Drei der Verletzten in kritischem Zustand
Verbleib des mutmasslichen Verursachers unklar
Tote noch nicht identifiziert
Polizei macht keine Angaben zu Terroranschlag
Eine Person am Vorfall beteiligt
Mindestens 6 Tote
Die Medienkonferenz beginnt
Die Medienkonferenz verzögert sich
Beim Brand eines Postautos am späten Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR sind sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt, drei davon schwer.
Die Fribourger Kantonspolizei nahm an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz Stellung zum Vorfall. Sie bestätigte, dass der Brand absichtlich ausgelöst wurde. Die Frage, ob es sich um einen Terroranschlag handelt, wollte die Polizei nicht kommentieren. Die Hintergründe sind noch unklar.
Hier sind die wichtigsten bekannten Informationen zum Vorfall im Überblick:
