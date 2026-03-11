wechselnd bewölkt10°
Liveticker

Postauto brennt in Kerzers FR – alle News live im Ticker

Am Dienstagabend kam es zu einem Brand eines Postautos.
Am Dienstagabend kam es zu einem Brand eines Postautos.bild: brk news
Liveticker

Postauto-Brand: 3 Schwerverletzte im Spital +++ Parmelin: «Hintergründe werden geklärt»

11.03.2026, 03:3811.03.2026, 09:19
  • Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen.
  • Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.
  • Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Person mutwillig verursacht worden ist.
  • Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus.
avatar
Grosses Medieninteresse am Brand in Kerzers
Das mediale Interesse am Busfeuer ist gross. Vor Ort sind Medienschaffende aus der ganzen Schweiz, auch ein Team von RTL ist aus Deutschland angereist. Die Polizei ist mit zwei Personen präsent.
avatar
Augenzeugin erzählt: Plötzlich sah sie Rauch und Feuer
von Yann Lengacher
Beim Unfallort trifft watson eine Augenzeugin: Linda, die in der Nähe der Unfallstelle ein Spezialitätengeschäft für portugiesische Produkte betreibt. Sie habe plötzlich Rauch und Feuer gesehen. Die Polizei sei schnell eingetroffen und habe dann den Bereich um den Bus abgesperrt. «Ich machte mir zuerst wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Ich dachte, die Leute sind sicher aus dem Bus entkommen», sagt sie auch. Heute ist aber die traurige Gewissheit, dass der Brand Menschenleben gefordert hat.
9:44
Gemeinde Kerzers betroffen über Postautobrand
Die Gemeindebehörden von Kerzers zeigten sich am Mittwochmorgen betroffen über den Postautobrand, bei dem am Dienstagabend sechs Personen Personen ums Leben kamen und fünf verletzt wurden.

Die Behörden bekundeten auf der Internetseite der Gemeinde ihr Betroffenheit mit den Familien und Angehörigen der Opfer. «Wir sind in Gedanken mit allen Personen, die vom Ereignis betroffen sind», heisst es in dem kurzen Statement. (sda)
avatar
Strasse wieder befahrbar, aber der Brand hat Spuren hinterlassen
von Yann Lengacher
Vom Postauto blieb nach dem Feuer nur das ausgebrannte Chassis zurück. Das haben die Einsatzkräfte mittlerweile weggeräumt, die Strasse ist wieder befahrbar. Doch der Vorfall hat Spuren hinterlassen. Auf dem Trottoir bei der Brandstelle bleibt ein schwarzer Fleck. Dort hat bereits jemand Blumen niedergelegt.
8:29
Parlament legt Schweigeminute ein
Der Nationalrat und der Ständerat haben am Mittwochmorgen vor ihren Debatten der Opfer des Brandes in einem Postauto in Kerzers FR gedacht. Die Ratsmitglieder erhoben sich für eine Schweigeminute.

«Mit grosser Bestürzung haben wir vom Brand eines Postautos in Kerzers im Kanton Freiburg erfahren. Dieses tragische Ereignis erschüttert nicht nur eine Region, einen Kanton, sondern weit darüber hinaus», sagte der Freiburger Nationalratspräsident Pierre-André Page (SVP).

«Im Namen des Nationalrats und in meinem eigenen Namen möchte ich den Familien und Angehörigen der Opfer unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid aussprechen und den Verletzten eine gute Genesung wünschen», fuhr Page fort. (leo/sda)
8:03
Keine Anhaltspunkte für Terrorismus
«Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund», sagt Martial Pugin, Kommunikationschef der Kantonspolizei Freiburg, am Mittwoch in der Sendung «La Matinale» bei RTS. Die Ermittlungen dauerten jedoch noch an.
7:46
So sieht es am Morgen danach aus
Die Spuren des Brandes sind auch am Morgen nach der Katastrophe sichtbar.



Der Vorfall ereignete sich mitten in Kerzers.

7:40
Identifizierung der Toten nach Postauto-Brand dürfte länger dauern
Die Identifizierung der sechs Toten des Postauto-Brands in Kerzers FR wird nach Angaben der Polizei womöglich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die dazu notwendigen forensischen Arbeiten laufen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Freiburg sagte.

Wie lange die Identifizierung genau dauern wird, könne er nicht mit absoluter Sicherheit abschätzen, sagte Martial Pugin, Chef der Abteilung Kommunikation und Prävention der Kantonspolizei Freiburg, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Mittwochmorgen.

Bei dem Brand wurden zudem vier Passagiere und ein Rettungssanitäter verletzt. Ihre Identität war am Dienstagabend geklärt. Genauere Angaben, etwa zu Geschlecht und Alter der Personen, konnte Pugin am Mittwochmorgen nicht machen.

Die Freiburger Behörden werden am Mittwoch um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Lage informieren. (sda)
3:49
Die wichtigsten aktuellen Informationen
Die wichtigsten Informationen, die aktuell zum tragischen Ereignis in Kerzers FR bekannt sind, findest du hier zusammengefasst:
Liveticker
Postauto-Brand mit 6 Toten in Kerzers – Polizei geht nicht von Terrorismus aus
3:44
Erneute Medienkonferenz am Mittwoch um 14 Uhr
Die Fribourger Behörden haben in der Nacht auf Mittwoch eine weitere Medienkonferenz zum schwerwiegenden Vorfall angekündigt. Diese findet am Mittwoch um 14 Uhr statt. Neben der Einsatzleitung der Kantonspolizei wird auch die politische Führung des Kantons Stellung nehmen, die Staatsräte Philippe Demierre (Präsident des Staatsrats) und Romain Collaud (Fribourger Sicherheitsdirektor) werden zugegen sein. Ebenfalls die Justiz in Person von Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin. (con)
1:39
23:09
Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich bestürzt
Bundespräsident Guy Parmelin zeigte sich über den Vorfall bestürzt. Es mache ihn traurig, dass erneut Menschen in der Schweiz bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind, schrieb Parmelin - wohl in Gedenken an die Brandkatastrophe in Crans-Montana VS in der Silvesternacht - auf der Onlineplattform X.



Den Angehörigen der Verstorbene von Kerzers sprach der Bundespräsident sein Beileid aus. Seine Gedanken seien auch bei den Verletzten und den Rettungskräften. «Die Hintergründe werden geklärt», versprach Parmelin. (sda)
22:50
Genaue Anzahl Tote noch unbekannt
In der Medienmitteilung der Freiburger Kantonspolizei heisst es ausserdem, dass die genaue Anzahl der aufgefundenen Toten noch nicht bestätigt ist. Zuvor hatte die Polizei von sechs Toten gesprochen.
22:47
Schweizerische Post stellt Mitarbeitenden Care-Team zur Verfügung
Die Schweizerische Post hat sich am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf den Postauto-Brand in Kerzers FR betroffen von der tragischen Nachricht gezeigt.

«Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.

Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei. (sda)
22:46
Drei Verletzte im Spital
Drei der fünf Verletzten wurden mit verschiedenen Fahrzeugen ins Spital gebracht, schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung. Die anderen beiden Verletzen wurden vor Ort behandelt.
22:45
Verletzte Person im Universitätsspital Zürich
Die Rega transportierte eine verletzte Person mit dem Helikopter von Kerzers ins Universitätsspital Zürich. Das teilte BRK News mit.
22:32
Die Pressekonferenz ist vorbei
Es wurde eine Hotline zum Fall eingerichtet. Die Nummer lautet 0800 261 700.
22:27
Brand auf Strecke von Düdigen nach Kerzers ausgebrochen
Der Bus sei von Düdigen nach Kerzers unterwegs gewesen. Zur Anzahl der Passagiere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen.
22:27
Drei der Verletzten in kritischem Zustand
Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen.
22:26
Verbleib des mutmasslichen Verursachers unklar
Die Polizei macht bislang keine Angabe darüber, ob die Person, die den Brand ausgelöst hat, noch am Leben ist.
22:22
Tote noch nicht identifiziert
Die Verletzten seien identifiziert worden. Die Identifikation der Toten stehe jedoch noch aus.
22:21
Polizei macht keine Angaben zu Terroranschlag
Es sei möglich, dass sich ein Mann im Bus selbst angezündet habe. Bestätigt wurde dies jedoch nicht. Zur Frage nach einem möglichen Terroranschlag heisst es: «Dazu können wir zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nichts sagen.»
22:16
Eine Person am Vorfall beteiligt
Zwar seien die Ursachen noch unklar, doch es scheint, dass eine Person am Vorfall beteiligt war und den Brand gelöst haben könnte. Es solle sich um «eine freiwillige Handlung» handeln. «Wie das genau geschehen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen», so die Polizei.
22:14
Mindestens 6 Tote
Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am Dienstag sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und eine Person wurden bei der Intervention verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte. (sda)
22:08
Die Medienkonferenz beginnt
Die Kantonspolizei informiert jetzt die Medien – Kameras sind allerdings verboten.
21:50
Die Medienkonferenz verzögert sich
Eigentlich wollte die Freiburger Kantonspolizei um 21.30 Uhr informieren. Die Medienkonferenz verzögert sich allerdings. Laut SRF warten die Journalistinnen und Journalisten vor Ort noch auf Informationen.

Beim Brand eines Postautos am späten Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR sind sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt, drei davon schwer.

Video: SRF

Die Fribourger Kantonspolizei nahm an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz Stellung zum Vorfall. Sie bestätigte, dass der Brand absichtlich ausgelöst wurde. Die Frage, ob es sich um einen Terroranschlag handelt, wollte die Polizei nicht kommentieren. Die Hintergründe sind noch unklar.

The rear of the charred shell of a postal bus pictured after catching fire in Kerzers, Switzerland, Tuesday, March 10, 2026. According to the Fribourg cantonal police, several passengers were killed a ...
Die Rückseite der verkohlten Hülle des Postautos.Bild: keystone

Hier sind die wichtigsten bekannten Informationen zum Vorfall im Überblick:

Liveticker
Postauto-Brand mit 6 Toten in Kerzers – Polizei geht nicht von Terrorismus aus

(hkl/con)

avatar
Rivka
10.03.2026 23:33registriert April 2021
Was bitte habe ich gerade gelesen?!?! Da hat sich ein Irrer im Bus selbst verbrannt und hat unschuldige Menschen, die nach einem Arbeitstag/Schultag einfach nach hause wollten, mit in den Tod mitgenommen? Was stimmt nicht mit der Menschheit?
934
Melden
Zum Kommentar
avatar
Diego de la Vega
10.03.2026 23:36registriert Februar 2026
Ich bin wütend. Noch ist nicht alles offiziell bestätigt, deshalb bleibt es eine vorsichtige Hypothese. Aber falls sich die Hinweise verdichten, war ein Bus im Feierabendverkehr kaum Zufall. Das ist ein Ort, an dem unschuldige Menschen kaum ausweichen können. Genau deshalb wirkt es eher wie bewusst gewählte Opferlage als wie blosse Selbstschädigung.
732
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. Rodney McKay
10.03.2026 23:34registriert September 2024
Für mich ist das Terror! Egal was die Behörden sagen werden.

Mein Beileid den Hinterbliebenen.
8822
Melden
Zum Kommentar
52
