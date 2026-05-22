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Kanadische Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

Kanadische Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

22.05.2026, 22:3822.05.2026, 22:38

Die Bewohner und Bewohnerinnen der ölreichen Provinz Alberta sollen per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer von einer Minderheit immer wieder geforderten Abspaltung von Kanada entscheiden. Die Abstimmung solle am 19. Oktober stattfinden, sagte die Premierministerin der Provinz, Danielle Smith, bei einer Fernsehansprache. Dabei dürften die Bewohner und Bewohnerinnen abstimmen, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben oder ob ein Prozess eingeleitet werden solle, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung führt.

Die Provinz mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des zweitgrössten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem für ihre Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger – allerdings stellt sie Umfragen zufolge nach wie vor eine Minderheit dar. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt.

Aus der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump kam bereits Unterstützung für die Bewegung. Alberta-Premier Smith sowie beide grossen politischen Parteien des Landes und Premierminister Mark Carney haben sich dagegen bereits deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. (sda/dpa)

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