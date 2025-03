Trudeau-Nachfolger Carney: «Kanada wird niemals Teil der USA werden»

Seit Wochen gibt es politische und wirtschaftliche Spannungen zwischen den USA und Kanada, befeuert davon, dass US-Präsident Trump angekündigt hatte, den Nachbarn im Norden zum «51. US-Staat» machen zu wollen. In den vergangenen Tagen hatten die USA hohe Zölle auf kanadische Waren eingeführt, die Kanada mit Gegenzöllen beantwortete, bevor Trump sie vorerst aussetzte. «Im Handel wie im Eishockey: Kanada wird siegen!», sagte Carney unter dem Jubel der Mitglieder seiner Mitte-Links-Partei. (sda/dpa)

Bankmanager und Trump-Gegner: Mark Carney beerbt Trudeau in Kanada

Carney folgt auch als Premierminister auf Trudeau und soll Anfang der Woche vereidigt werden – Neuwahlen stehen spätestens im Herbst an. Er hatte sich mit fast 86 Prozent der Stimmen bei der Mitgliederbefragung klar gegen seine Konkurrenten durchgesetzt.

Der neue Vorsitzende der Liberalen Partei Kanadas, Mark Carney, tritt US-Präsident Donald Trump genauso entschieden entgegen wie sein Vorgänger Justin Trudeau. «Kanada wird niemals in irgendeiner Form Teil Amerikas werden», sagte Carney kurz nach Bekanntwerden der Ergebnisse der Parteiabstimmung. Seine Nation erlebe «dunkle Tage, ausgelöst durch ein Land, dem wir nicht länger trauen können», aber man werde die Herausforderung bewältigen, sagte der 59-Jährige.

Mark Carney übernimmt in Kanada von Justin Trudeau – und der ehemalige Bankmanager hat gleich markige Worte für Donald Trump übrig, der mit dem Nachbarland einen Zollstreit angefangen hat.

