Video: watson/lucas zollinger

Dieser kanadische Minister hat die perfekte Retourkutsche für Trumps Strafzölle

Mehr «Videos»

Rache ist süss Booze! Zumindest in Kanada, wie es scheint. Denn als Antwort auf den von US-Präsident Donald Trump jetzt (nach einem Monat Verzögerung) doch noch losgetretenen Handelskrieg verbannt die kanadische Provinz Manitoba ab sofort amerikanischen Alkohol aus ihren Regalen. Die Art, wie der Premierminister von Manitoba, Wab Kinew, seine Retourkutsche verkündete, war sehr «trumpesk». Schau selbst:

Video: watson/lucas zollinger

Der Boykott von US-Spirituosen betrifft das Staatsunternehmen «Manitoba Liquor & Lotteries». Voraussichtlich werden es etwa sechs Prozent der Produkte sein, die aus dem Sortiment genommen werden, darunter 409 Spirituosen, 341 Weine und viele Biere und andere Produkte. Das Verbot gilt nur für in den USA hergestellte Produkte, nicht aber für in den US-Marken, die ihre Produkte in Kanada produzieren. Budweiser beispielsweise braut sein Bier in Kanada und ist vom Verbot ausgenommen. Das Gute sei, dass der kanadische Alkohol sowieso viel besser sei, sagte Premierminister Kinew. «Das ist also ein Opfer, hinter dem jeder von der Küste bis zur Küste stehen kann.»

Kinew vor dem Parlamentsgebäude in Winnipeg. Bild: keystone

Wab Kinew sagte weiter, die Provinz werde ausserdem zusätzliche nichttarifäre Gegenmassnahmen ergreifen, «um sich für die Bürger von Manitoba und für Kanada einzusetzen», falls die von Trump verhängten Zölle, die am Dienstag in Kraft getreten sind, in den kommenden Tagen bestehen blieben. An einer Pressekonferenz vor dem Parlamentsgebäude in Winnipeg, an dem eine riesige kanadische Flagge aufgehängt wurde, sagte er am Dienstag ausserdem:

«So bescheiden und freundlich wir als Manitoba auch sein wollen – wenn ein Kampf auf uns zukommt, sind wir eine Nation von Hockeyspielern. Wir wissen uns zu wehren.»

Eine andere konkrete Vergeltungsmassnahme, die Kinew bereits angedeutet hat, war zum Beispiel das Verbot für US-Firmen, sich um Aufträge der Regierung von Manitoba zu bewerben. (lzo)

Mehr Videos rund um Donald Trump:

Dieser krebskranke Junge ist jetzt der jüngste Secret-Service-Agent

Video: watson/lucas zollinger

Die fünf wichtigsten Punkte der (ewig) langen Trump-Rede

Video: watson/din

SNL parodiert die aktuelle Politik in den USA – und es ist schmerzhaft akkurat