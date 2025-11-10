Nebel
DE | FR
burger
International
Klima

Klimawandel treibt bereits Millionen Menschen in die Flucht

epa12398382 Locals in Unnar Pur wade through floodwater in Hyderabad, Pakistan, 22 September 2025. Floodwaters have surrounded Unnar Pur, Manzoorabad, and Budha Pur near Jamshoro, leaving several vill ...
In Pakistan kommt es mittlerweile beinahe in jedem Jahr zu Überschwemmungen, die Menschen in die Flucht treiben.Bild: keystone

Klimawandel treibt bereits Millionen Menschen in die Flucht

Die Folgen des Klimawandels treiben Millionen Menschen weltweit in die Flucht.
10.11.2025, 05:2210.11.2025, 05:22

In den vergangenen zehn Jahren hätten rund 250 Millionen Menschen wegen Wetterkatastrophen aus ihren Dörfern und Städten fliehen müssen – rechnerisch seien das 70'000 Menschen pro Tag, berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) vor Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien.

Die Organisation spricht von einem Teufelskreis aus Konflikten und Klimakrisen. Dreiviertel der durch Konflikte vertriebene Menschen lebten in Ländern, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels bedroht seien.

Supertaifun «Fung-Wong» fegt über die Philippinen

Das UNHCR nennt unter anderem Überschwemmungen im Südsudan und Brasilien, Rekordhitze in Kenia und Pakistan, Wasserknappheit im Tschad und in Äthiopien. Menschen, die vor Konflikten fliehen, seien besonders in Gefahr, weil sie kaum Mittel hätten, um sich in vor den Folgen von klimawandelbedingten Wetterkatastrophen zu schützen.

Stabilität braucht Investitionen

Nur ein Viertel der bereitgestellten Finanzmittel für Anpassungen an die Folgen des Klimawandels erreichten von Konflikten bedrohte Staaten, die oft selbst viele Flüchtlinge aufgenommen hätten, so das UNHCR. Auf der Weltklimakonferenz gibt es immer Druck auf reichere Staaten, mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Gäste übernachten in Kreuzfahrtschiffen – der Klimagipfel droht, ein Fiasko zu werden

«Wenn wir Stabilität wollen, müssen wir dort investieren, wo die Menschen am stärksten gefährdet sind», fordert UNHCR-Chef Filippo Grandi. «Um weitere Vertreibungen zu verhindern, muss die Klimafinanzierung die Gemeinden erreichen, die bereits am Rande des Abgrunds stehen.» Er rief die Teilnehmer der Weltklimakonferenz auf, zu liefern – «Wir brauchen echte Massnahmen, keine leeren Versprechungen», sagte er. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
2
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
3
Albert Rösti will neue Kernreaktoren für die Schweiz – die Sonntagsnews
4
«Die Kehrtwende des Bundesrates ist widersinnig»
5
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Shutdown-Ende: US-Senat stimmt für Übergangsfinanzierung
5
Schweizer U17 an WM sicher in Achtelfinals +++ Wolfsburg entlässt Trainer Simonis
Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell meldet sich aus Haft – sie mag ihr neues Gefängnis
Die Vertraute des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat sich aus ihrer neuen Haftanstalt gemeldet. Die Verlegung war kritisiert worden.
Ghislaine Maxwell hat sich in E-Mails an Freunde und ihre Familie aus dem Gefängniskomplex Bryan gemeldet, in den sie im August verlegt worden war. Darin zeigt sie sich zufrieden mit den Haftbedingungen, wie der US-Sender NBC News berichtet. «Die Einrichtung wird geordnet geführt, was für ein sichereres, angenehmeres Umfeld für alle Beteiligten sorgt, sowohl für Insassen als auch für das Personal», schrieb Maxwell.
Zur Story