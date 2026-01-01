Generalstaatsanwältin spricht von «mehreren Hypothesen» bezüglich Brand in Crans-Montana

Video: watson/Lucas Zollinger
Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es an Silvester zu einem verheerenden Brand in einer stark besuchten Bar. Dutzende Menschen sind ums Leben gekommen, rund 100 wurden verletzt, viele davon schwer.
01.01.2026, 11:15
Die wichtigsten Informationen
- Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einem Brand in einer stark besuchten Bar.
- Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Rund 100 wurden verletzt, viele davon schwer, wie die Behörden am Neujahrsmorgen an einer Medienkonferenz mitteilten. Die genauen Zahlen sind noch unbekannt. Es befinden sich auch Menschen aus dem Ausland unter den Opfern.
- Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen. Ein Attentat wird von den Behörden aber ausgeschlossen.
- Die Westschweizer Spitäler sind derzeit voll ausgelastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten.
Rund 400 Gläubige nehmen an der Neujahrsmesse in der katholischen Kirche von Montana teil, um den Opfern der Brandkatastrophe von Crans-Montana zu gedenken.
Die Zeremonie in der Kirche dieser Ortschaft leitete der Bischof von Sitten VS, Jean-Marie Lovey, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.
Bereits am Nachmittag hatte die Diözese Sitten in einer Mitteilung erklärt, sie habe «mit Erschütterung» vom Drama in Crans-Montana Kenntnis genommen und «ihre Sorge, Nähe und ihr Mitgefühl für alle Opfer, ihre Angehörigen und Familien» zum Ausdruck gebracht.
Sie bekundete auch «ihre Unterstützung und Dankbarkeit gegenüber allen Personen, die sich auf unterschiedliche Weise für die Opfer eingesetzt haben, vor Ort oder in den verschiedenen Spitälern - als Pflegepersonal oder als Polizei-, Zivil- und Justizbehörden». (sda/cmu)
Unter den Opfern der Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana VS sind viele junge Menschen
. Das sagte der Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport des Kantons Wallis, Stéphane Ganzer, am Donnerstagabend vor den Medien.
Man könne sich vorstellen, dass in einer Silvesternacht in einem Skigebiet die Feiernden jung seien, sagte Ganzer. Ob es auch minderjährige Opfer gab, konnte Ganzer hingegen nicht sagen.
(sda)
Am Ort des Unfalls werden erste Blumen abgelegt.
Auf die Frage eines Journalisten sagt der Polizeikommandant, dass um 5 Uhr (also dreieinhalb Stunden nachdem die Einsatzkräfte alarmiert wurden um 1:30 Uhr) alle Verletzten bereits in Behandlung waren. Er spricht von einer extrem schnellen Versorgung vonseiten der Einsatzkräften, die die Verletzten in ambulanzen und Helikoptern in die Spitälern gebracht hätten. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte, 13 Helikopter und 42 Ambulanzen im Einsatz. (lyn)
Laut dem Walliser Regierungspräsidenten Mathias Reynard wird die Identifizierung der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS «einige Zeit» in Anspruch nehmen. Für die betroffenen Familien sei dies eine «schreckliche» Zeit, räumte er an an einer Medienkonferenz am Donnerstagabend in Sitten ein.
Er habe sich vorhin zusammen mit seinem Regierungskollegen Stéphane Ganzer (FDP) und der Staatsanwältin Béatrice Pilloud mit Familien von Opfern getroffen. «Viele warten noch auf Informationen, befinden sich in einem Zustand der Unsicherheit, der menschlich nicht auszuhalten ist», sagt der Staatsrat weiter.
Er bekräftige sein volles Vertrauen in die Arbeit der Rettungskräfte vor Ort, der Polizei und der Untersuchungsbehörden, so Reynard.
Im Namen der Walliser Regierung sprach Reynard den Familien der Dutzenden Todesopfer sein Mitgefühl und seine Solidarität aus. Den hunderten Verletzten und deren Angehörigen sprach der Staatsratspräsident seine Besserungswünsche aus. (sda)
Auf die Bitte eines SRF-Journalisten auch ein paar Worte auf Deutsch an die Bevölkerung zu richten, sagt Bundespräsident Guy Parmelin, dass er nach Sion gekommen sei, um die Solidarität des Bundesrates zu zeigen. Er stehe seit heute morgen im Kontakt mit den Walliser Behörden. Priorität heute morgen sei gewesen die Spezialisten vor Ort ihre Arbeit machen zu lassen. Er stehe auch im Kontakt mit dem Aussendepartement
EDA, das derzeit daran arbeite, Kontakt mit Opferfamilien im Ausland
aufzubauen sowie zu prüfe, ob, zum Beispiel, italienische Opfer mit Verbrennungen vom Universitätsspital Zürich nach Italien versetzt
werden könnten, damit könnten die Schweizer Spitäler entlastet und die Opfer näher bei ihren Angehörigen sein. (lyn)
Guy Parmelin richtet seine Worte an die Schweizer Bevölkerung.
Auf eine Frage aus dem Publikum antwortet die Generalstaatsanwältin, dass in der Untersuchung selbstverständlich auch abgeklärt werde, ob in der Bar die Branschutzvorgaben eingehalten worden seien oder nicht. Der Journalist hat in seiner Frage sich unter anderem nach der einzigen Treppe, die vom Erdgeschoss ins Untergeschoss der Bar führte und somit der einzige Notausgang darstellte, erkundigt. (lyn)
Mathias Reynard, Walliser SP-Staatsrat und Vorsteher des Gesundheitsdepartements, spricht 80 Verletzten, die sich in kritischem Zustand befinden.
35 der 115 Verletzten hätte sich selbst in Spitalpflege begeben. Mehrere Länder wollen nach dem Brand in einer Bar in Crans-Montana mit über 100 Verletzten Patientinnen und Patienten übernehmen.
60 Verletzte befänden sich im Spital von Sitten. Alle Spitäler, in denen sich Verletzte befänden, stehen unter extremer Spannung, sagt er. Reynard wiederholt die Warnung vom der Pressekonferenz am morgen, dass wer sich als hilfreich erweisen wolle, solle vosichtig sich verhalten, keine Risiken eingehen solle, die einen ebenfalls ins Spital bringen könnten. (lyn)
Mathias Reynard
Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, erklärt, dass in der Untersuchung des Unfallhergangs «mehrere Hypothesen»
gebe, doch dass deren Klärung Zeit brauchen werde. Auch wenn man natürlich «so schnell und so umfassend wie möglich» Antworten auf die zahlreichen Fragen geben wolle, die sich die betroffenen Familien stellten
, versicherte Pilloud. Im Zentrum stehe, dass der ganze Raum Feuer gefangen habe und es dann zu einer Explosion gekommen sei. Mehrere Zeugen seien vernommen worden; zudem seien Mobiltelefone sichergestellt worden, die nun analysiert würden. Heute liege der Fokus aber auf der Versorgung der Opfer und auf dem Kontakt mit deren Familien. (lyn)
Beatrice Pilloud während der Medienkonferenz.
Auch der Frédéric Gisler, Kommandant der Walliser Kantonspolizei, spricht von einem präzendenzlosem Drama
und spricht den Opfern und ihren Familien sein Beileid aus. Er spricht von bisher 40 Todesopfern
(damit bestätigt er die Zahl, die seit dem Morgen in den Medien kursiert, aber von ihm in der ersten Pressekonferenz um 10 Uhr nicht bestätigt wurde) und 115 Verletzten
– ihre Identifikation werde Zeit brauchen, hätte aber vollste Priorität. Er weist auf die interkantonale Solidarität hin. Verletzte seien in Spitäler in Sitten, Visp, Martigny, Genf, Lausanne, Freiburg, Bern und Zürich gebracht worden.
(sda/lyn)
Frederic Gisler
Budnespräsident Guy Parmelin bedankt sich bei den Ländern, die die Schweiz an diesem heutigen Tag kontaktiert hätten und ihr ihre Unterstützung versprochen hätten, darunter Frankreich, Italien, Deutschland. Er spricht von einer internationalen Solidarität. Die Unterstützung sei aber über die Nachbarländer hinausgegangen, räumt er ein. (lyn)
Bundespräsident Guy Parmelin spricht den Opfern und deren Familien sein herzliches Beileid und sein tiefste Mitgefühl aus, im Namen des Bundesrats und des Parlaments. Er verspricht den Opfern und ihren Familien, dass sie nicht allein seien, dass die gesamte Schweiz an ihrer Seite stehe. Die Schweiz werde sie mit allen medizinischen Mitteln unterstützen, pflegen und begleiten. Anerkennung sprach Parmelin den Helferinnen und Helfern aus. Ihr Mut, ihr ruhiges Blut und ihr Engagement angesichts der grausamen Bilder verdienten alle Anerkennung.
«Viele der Opfer waren jung, voller Hoffnung und Träume», sagte Parmelin und forderte, ihrer in Ehren zu gedenken. Es sei schwer Worte zu finden, wenn ein junges Leben ein so brutales Ende nehme. Das Drama von Crans-Montana dürfe die Schweizer Werte nicht erschüttern. «Heute ist die Schweiz traurig, aber im Herz verbunden», sagt er. Die Fahnen auf dem Bundeshaus werden für fünf Tage auf Halbmast stehen. (lyn)
Bundespräsident Guy Parmelin spricht an seinem ersten Amtstag von «dramatischen Umständen»
und «einer der schlimmsten Tragödien, die die Schweiz in ihrer Geschichte gesehen hat»
. (lyn)
In Sitten geben die Behörden sogleich eine weitere Medienkonferenz, an der folgende Personen teilnehmen werden: Guy Parmelin, Bundespräsident; Mathias Reynard, Walliser SP-Staatsrat und Vorsteher des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur; Stéphane Ganzer, Walliser FDP-Staatsrat, Vorsteher des Dep. Für Sicherheit, Institutionen und Sport; Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis; Frédéric Gisler, Kommandant der Walliser Kantonspolizei; Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana. (lyn)
Etwa ein Dutzend italienische Touristen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie der italienische Aussenminister Antonio Tajani am Donnerstag mitteilte. Er fügte hinzu, dass die gleiche Anzahl noch vermisst wird. Tajani beabsichtigt, «morgen oder übermorgen» selbst nach Crans-Montana zu fahren. (cmu)
Der italienische Aussenminister Antonio Tajani
Bundespräsident Guy Parmelin ist gegen 15.30 Uhr in Crans-Montana eingetroffen und bekundet seine Solidarität: «Ich bin im Namen des Bundesrates und der gesamten Schweiz hierhergekommen, aus Respekt gegenüber den betroffenen Personen», sagte Parmelin gegenüber den zahlreichen Medienschaffenden vor Ort. «Unsere Gedanken sind bei den Familien, die in banger Erwartung auf Nachrichten von ihren Kindern sind. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Menschen, die von diesem Drama betroffen sind.»
Parmelin sagte, die Situation sei sehr schwierig. Bei der Identifizierung der Leichen sei alles eine Frage der Geschwindigkeit. «Ich möchte den ausländischen Regierungen für ihre Zusammenarbeit danken.» (cmu/sda)
Laut dem SRF
hat der Walliser Staatsrat Mathias Reynard direkt mit den Angehörigen der Opfer gesprochen. Er habe sie dabei über die weiteren Vorgänge informiert. «Es war das Schwierigste, mit den Familien zu sprechen und ihnen zu sagen, dass wir noch keine Antworten auf ihre Fragen haben», sagte Reynard gegenüber dem «SRF». (cmu)
Walliser Staatsrat Mathias Reynard
Nach dem Brand in einer Bar in Crans-Montana VS in der Neujahrsnacht werden Dutzende Verletzte in den beiden Schweizer Verbrennungszentren behandelt. In Lausanne werden derzeit 22 Patientinnen und Patienten gepflegt. Zürich hat über ein Dutzend Brandopfer aufgenommen.
Die Schwerverletzen wurden per Rettungshelikopter aus dem Wallis in die Verbrennungungszentren an den Universitätsspitälern Zürich und Lausanne (Chuv) transportiert. Es sind die beiden einzigen Zentren in der Schweiz, die auf Brandverletzungen spezialisiert sind.
Beide Kliniken rechnen mit weiteren Aufnahmen und haben ihre Kapazitäten erhöht. Die Rettungshelikopter würden laufend neue Brandopfer aus Crans-Montana einfliegen, sagte ein Sprecher des Universitätsspitals Zürich der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Am Donnerstagmittag seien es bereits über ein Dutzend gewesen.
Sechs Patientinnen und Patienten werden zudem im Universitätsspital Genf (HUG) betreut. Auch die Berner Insel Gruppe versorgt Verletzte aus Crans-Montana, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Angaben zur genauen Anzahl und zu den laufenden Behandlungen machte er aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht.
Chuv im Krisenmodus
In der Westschweiz werden die Betroffenen insbesondere im Verbrennungszentrum am Chuv sowie in den Intensivpflegestationen für Erwachsene und Kinder dieses Spitals medizinisch versorgt. Nach Angaben des Chuv sind momentan alle vorgesehenen Patientinnen und Patienten aufgenommen worden. Weitere Verletzte werden in den nächsten Stunden nicht erwartet, allerdings sind spätere Verlegungen von Brandopfern aus anderen Spitälern weiterhin möglich.
«Wir wurden vom Wallis vor der Ankunft der Patientinnen und Patienten informiert und mussten Verlegungen vornehmen, um Platz zu schaffen. Wir haben zusätzliche Teams mobilisiert und ein Krisendispositiv eingerichtet», sagte Chuv-Direktorin Claire Charmet in der Sendung «Le 12h30» des Westschweizer Fernsehens RTS.
Derzeit funktionieren die Notaufnahmen für Erwachsene und Kinder normal, und Patientinnen und Patienten können das Chuv aufsuchen falls nötig. «Wir werden in den nächsten 24 Stunden eine Bilanz ziehen, um zu sehen, wie lange wir das durchhalten können, ob die Patienten hierbleiben, ob gewisse ausländische Patienten in ein Zentrum für Schwerbrandverletzte in ihrem Herkunftsland verlegt werden können», so Charmet.
Je nach Schweregrad der Verletzungen
Es ist derzeit zu früh, um eine Aussage über den Schweregrad der Verletzungen zu machen, betont die Direktorin. Die Patientinnen und Patienten werden von den Ärztinnen und Ärzten laufend evaluiert.
Das Triagezentrum im Wallis hat eine erste Sichtung der Patienten vorgenommen. Je nach Schweregrad und Art der Verletzung wurden sie anschliessend auf jene Zentren verteilt, die über die notwendigen Ressourcen verfügten.
Das Spital in Sitten, das die Mehrheit der Opfer aufnimmt, hat den Katastrophenplan aktiviert. Auch das Genfer Universitätsspital (HUG) ist mobilisiert. Es betreut derzeit sechs Patientinnen und Patienten, von denen vier per Helikopter und zwei mit der Ambulanz eingeliefert wurden, wie eine Sprecherin gegenüber Keystone-SDA erklärte. (sda)
Zehn Hubschrauber, 40 Krankenwagen und über 150 medizinische Fachkräfte waren im Einsatz.
Die Verletzten wurden in das Walliser Krankenhaus, das seinen Notfallplan aktivierte, sowie in weitere spezialisierte Krankenhäuser in der französisch- und deutschsprachigen Schweiz gebracht. Auch Zürcher Spitäler haben Verletzte aufgenommen. (cmu)
Der Besitzer des beliebten Partylokals Monk'is in Crans-Montana, nur wenige Strassen vom «Le Constellation» entfernt, gab in den sozialen Medien bekannt, dass sein Lokal – wie auch andere Nachtclubs im Ferienort – geschlossen bleiben. (cmu)
Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS findet am Donnerstagnachmittag um 17:15 Uhr in Sitten eine weitere Medienkonferenz statt. Mit dabei ist neben Bundespräsident Guy Parmelin Staatsratspräsident Mathias Reynard, Staatsrat Stéphane Ganzer, die Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud, der Kommandant der Kantonspolizei Wallis, Frédéric Gisler, sowie der Gemeindepräsident von Crans-Montana Nicolas Féraud. (sda)
Die Identifizierung der Opfer von Crans-Montana könnte sich in die Länge ziehen. Das sagte Italiens Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, am Donnerstag gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.
«Bis jetzt haben die lokalen Behörden keine Hinweise darauf gegeben, dass sich unter den Opfern und Verletzten italienische Staatsangehörige befinden. Aber die Identifizierung wird Zeit brauchen. Leider sind die Opfer wegen der Schwere ihrer Verbrennungen nicht identifizierbar», sagte Cornado.
Der Diplomat befand sich am Donnerstag auf dem Weg in den Walliser Skiort. Er konnte mit dem Präsidenten der Walliser Regierung, Mathias Reynard, sprechen. Dieser erklärte laut Ansa, dass die Identifizierung aller Opfer mehrere Tage oder sogar Wochen dauern könnte. (sda/ansa)
Die Walliser Behörden haben gemäss dem SRF neue Details zur Brandursache in Crans-Montana geliefert: Demnach soll ein sogenannter «Flashover» die Katastrophe in der Bar «Le Constellation» ausgelöst haben. Bei diesem Phänomen gehen Entstehungsbrände schlagartig in einen Vollbrand über, wobei sich sämtliche brennbaren Oberflächen im Raum gleichzeitig entzünden. Laut offizieller Mitteilung führten diese extremen Bedingungen in der Folge zu einer oder mehreren Explosionen.
Die genaue Zahl der Opfer ist weiterhin nicht bekannt. Nach wie vor wird von mehreren Dutzend Toten und über hundert Verletzten ausgegangen. (pre)
Ein neues Video in den sozialen Medien zeigt den Beginn der Brandkatastrophe in der Bar in Crans-Montana. Auf dem Video ist zu sehen, wie Flammen an der Decke hinter der Bar lodern.
Nach der schweren Brandkatastrophe im Wallis in der Neujahrsnacht sind die Kapazitäten in den Spitälern voll. Das Kinderspital hat deshalb nach eigenen Angaben mehrere Schwerst- und Schwerverletzte aufgenommen. Das Spital habe seine Mitarbeitenden, die heute frei haben, aufgefordert, heute zur Arbeit zu erscheinen und die Ressourcen dementsprechend hochgefahren. «Wir haben alle erforderlichen Massnahmen getroffen, um die notwendige Kapazität für die nächsten Tage sicherzustellen». (cmu)
Das Neujahrs-Feuerwerk in Luzern ist nach der Katastrophe von Crans-Montana abgesagt worden. Aus Respekt gegenüber den Betroffenen, ihren Angehörigen und der ganzen Region verzichte man auf den Anlass, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.
Der seit 16 Jahren existierende «Neujahrszauber» sei ein Luzerner Gemeinschaftswerk, getragen von Hotels, Partnerbetrieben und Gönnern. Diese Gemeinschaft verstehe sich nicht nur als Gastgeberin für besondere Momente, sondern auch als Teil einer solidarischen Gesellschaft, die in Zeiten der Trauer innehalte.
In den letzten Jahren haben jeweils tausende Menschen am Neujahrsabend das Feuerwerk rund um das Seebecken verfolgt. (sda)
Der Einsatz von Luftrettungs-Crews für die Opfer des Brandunglücks von Crans-Montana VS ist am Donnerstagmittag noch im Gang gewesen. Die Rega hat für die Versorgung und Verlegung von Brandopfern Helikopter und auch ein Ambulanzflugzeug im Einsatz.
Er könne Aussagen der Behörden, wonach alle Patienten versorgt seien, nicht bestätigen, sagte Philipp Simmen, Leiter des Bereiches Helikopter-Einsätze bei der Rega, am Mittag im Schweizer Radio SRF. Der Einsatz mit mehreren Helikoptern und einem Ambulanzjet laufe noch. Bis zur Versorgung aller werde es noch dauern.
Im Wallis im Einsatz seien neben Rega-Besatzungen auch die Air Glaciers und die Air Zermatt, berichtete Simmen im Radiointerview. In einer ersten Phase würden die Verletzten von Helikopter-Crews in ein Spital geflogen. Im zweiten Schritt würden Verletzte mit besonderen Bedürfnissen verlegt. Zurzeit würden per Ambulanzjet sieben Personen von Sitten in Kliniken in die Ostschweiz geflogen.
Die Rega-Einsatzleitung habe die Übersicht über die Kapazitäten der einzelnen Spitäler, schilderte Simmen seine Arbeit. Sie wisse, welche Spitäler welche Kapazitäten hätten und welche am Anschlag seien. «Wir schauen, dass wir die Patientinnen und Patienten möglichst gut verteilen.» Das gelte auch für die nächsten Tage.
In einer ersten Phase versuchten die Rega-Crews zu funktionieren, damit die Patienten gut versorgt wurden, sagte Simmen. Doch jede Meldung, die neu hereinkomme, zeige die Tragweite des Ereignisses. «Das macht betroffen.»
Unter den Opfern des Brandunglücks seien viele junge Menschen, die mit Freude hätten ins neue Jahr starten wollen, sagte Simmen. Als einzigartig stufte er das Unglück von Crans-Montana nicht ein. Ereignisse mit hohen Opferzahlen kämen immer wieder vor, etwa Lawinenniedergänge oder Flugzeugabstürze. (sda)
So sieht es in der Bar «Le Constellation» nach dem Unglück aus. Zu sehen sind Bilder im oberen Bereich der Bar. Das Feuer brach vermutlich im Keller aus. (cmu)
Unter den Verletzten befinden sich zwei französische Staatsangehörige, wie das französische Aussenministerium mitteilte. (cmu)
Das Feuerwerk in Verbier wurde «aus Solidarität mit den tragischen Ereignissen in Crans-Montana» abgesagt, teilte Verbier Tourismus mit. (cmu)
Guy Parmelin hat seine für am Donnerstagmittag geplante Neujahrsansprache verschoben. Diese Information stammt aus einer E-Mail des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten ist Tradition und wird stets vom SRF übertragen. (cmu)
Das auf Brandverletzungen spezialisierte Universitätsspital Zürich hat am Donnerstag schon über ein Dutzend Brandopfer aus Crans-Montana VS behandelt. Weiter würden vermutlich folgen, sagte ein Sprecher.
Die Rettungshelikopter würden laufend neue Brandopfer aus Crans-Montana einfliegen, sagte ein Spitalsprecher auf Anfrage von Keystone-SDA. Am Donnerstagmittag seien es bereits über ein Dutzend gewesen.
In der Schweiz gibt es zwei Zentren, die auf Verletzungen dieser Art spezialisiert sind: Die Universitätsspitäler Zürich und Lausanne. (sda)
Bundespräsident Guy Parmelin äussert sich auf X vom Vorfall: «Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in eine Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft». (cmu)
Europaratspräsident und alt Bundesrat Alain Berset schrieb auf X, er sei zutiefst schockiert und traurig über das Drama, das sich in der Nacht in Crans-Montana ereignet habe. Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Familien und ihren Angehörigen.
Die Medienkonferenz ist beendet. Viele Fragen sind noch offen, etwa bezüglich der Ursache des Brandes. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden. (con)
Die genaue Anzahl der Todesopfer und der Verletzten ist aktuell noch nicht bekannt. Die Identität der Opfer wird zudem nicht bekannt gegeben. Dies aus Rücksichtsnahme gegenüber den Angehörigen der Betroffenen. Das Wallis hat zur Identifizierung der Brandopfer um Unterstützung von den benachbarten Kantonen gebeten. (con)
Laut dem Walliser Staatsrat Mathias Reynard sind die Kapazitäten im Wallis vollständig ausgelastet. Die Rettungskräfte werden von anderen Kantonen unterstützt, unter anderem wurden 10 Helikopter für die Versorgung der Verletzten aufgeboten.
Die Behörden bitten die Bevölkerung, risikoreiche Aktivitäten vorerst zu vermeinden und rufen zu Solidarität auf. (con)
Die Opfer von Crans-Montana VS kommen aus verschiedenen Ländern, wie der Walliser FDP-Staatsrat Stéphane Ganzer sagt.
«Wir haben auch eine internationale Komponente, die zum Tragen kommen wird», so Ganzer. Menschen kämen an Silvester teilweise von weit her nach Crans-Montana. «Dies wird sicher bestimmte diplomatische Fragen aufwerfen.»
«Wir haben eine schwierige Situation zu bewältigen und müssen uns daher derzeit vor Ort damit auseinandersetzen», so Ganzer weiter. (sda/con)
Laut Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud laufen die Ermittlungen bezüglich der Ursache der Katastrophe. Sie betont, dass man nicht von einem Attentat ausgehe, sondern von einem Unfall. (con)
Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, sich strikt an die Anweisungen der Einsatzkräfte zu halten und sich nicht in das betroffene Gebiet zu begeben.
Den Betroffenen sprach der Staatsrat «seine grosse Solidarität» aus und spendete seine Gedanken den Opfern, ihren Familien und allen anderen Betroffenen. (sda/con)
Der Walliser Staatsrat hat wegen der Explosion in Crans-Montana die besondere Lage ausgerufen. Damit sollen möglichst rasch und ohne Verzögerung alle nötigen Einsatzmittel mobilisiert werden können, hiess es in einem Communiqué.
Die besondere Lage gelte demnach ab Donnerstag 9 Uhr, schrieb der Staatsrat weiter. Der Einsatz dauert noch immer an. (sda/con)
Der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler bestätigt, dass es bei dem Brand mehrere Dutzend Todesopfer und Dutzende weitere Verletzte gab. Die Zahl beträgt um die 100 Menschen, viele davon seien schwer verletzt. (con)
Der Beginn der für 10 Uhr anberaumten Medienkonferenz verzögert sich um einige Minuten. (con)
Um 10 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei an einer Medienkonferenz. Wie berichten hier bei watson live. (con)
Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einer Explosion und einem Brand in einer stark besuchten Bar. Laut der Polizei kam es zu mehreren Todesopfern und Schwerverletzten. Die genaue Zahl ist noch unbekannt, unbestätigte Quellen sprechen von Dutzenden Toten und mindestens hundert Verletzten. Die Westschweizer Spitäler sind derzeit überlastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten. (con)
Das ist über das Unglück bekannt
Während einer Silvesterfeier kam es im beliebten Walliser Wintersportort Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. In einer Bar mit Dutzenden Besuchern brach gegen 1.30 Uhr ein Feuer aus.
Es gibt Dutzende Todesopfer und rund 100 Verletzte. Frühe Berichte bestätigten die Behörden an einer Medienkonferenz am Neujahrsmorgen.
Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Ausgeschlossen wird, dass es sich um ein Attentat handelte. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich mehr als hundert Personen im Lokal auf, wie zuvor ein Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis mitteilte.
Laut Quellen des Regionalradiosenders RhôneFM könnten Aktivitäten mit pyrotechnischen Gegenständen für die Explosion verantwortlich sein. Diese Informationen sind aber bisher nicht bestätigt.
Die Polizei machte zunächt keine Angaben zur genauen Anzahl der Todesopfer und der Verletzten. Die Zeitung Le Nouvelliste berichtete aber bereits früh über bis zu 40 Tote und mindestens 100 Verletzte, viele davon mit schweren Verbrennungen.
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Constellation Bar.
Wie RTS unter Berufung auf einen Arzt berichtete, waren die Spitäler in der Westschweiz mit Brandopfern überlastet. Er appellierte an die Bevölkerung, riskante Aktivitäten am 1. Januar zu vermeiden, um die Notfallstationen zu entlasten.
Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um die Bar Le Constellation im Zentrum des Wintersportorts. Die Explosion ereignete sich offenbar im Keller der Bar. Dieser bietet bis zu 300 Personen Platz.
Ein auf Social Media verbreitetes Video zeigte eine Menschenmenge vor dem brennenden Gebäude, es sind Schreie zu hören.
Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei der Brand unter Kontrolle gewesen, so der Sprecher. Das Gebiet wurde vollständig gesperrt. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. (con)
Rettungskräfte am Ort des Unglücks.