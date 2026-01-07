Musks KI-Firma sichert sich 20 Milliarden Dollar – von Nvidia und aus Katar

Elon Musks KI-Firma xAI hat sich 20 Milliarden US-Dollar frisches Geld besorgt. Unter den Geldgebern sind der Chip-Riese Nvidia und das Emirat Katar, wie xAI mitteilte.

Wie auch andere Entwickler Künstlicher Intelligenz braucht xAI Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren – vor allem mit KI-Chips von Nvidia.

xAI ist Elon Musks KI-Ableger. Bild: keystone

Die Firma des Tech-Milliardärs machte keine Angaben zu den Konditionen der Geldspritze. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wurde an dem Deal monatelang gearbeitet – und xAI habe vorgehabt, rund 12,5 Milliarden Dollar des Betrags als Schulden aufzunehmen. Nvidia plante demnach, bis zu zwei Milliarden Dollar zu investieren. Solche Kreislauf-Deals, bei denen Nvidia in Firmen investiert, die wiederum Chipsysteme des Konzerns kaufen, sind aktuell typisch für das KI-Geschäft. (sda/dpa)