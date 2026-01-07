wechselnd bewölkt-6°
DE | FR
burger
International
Künstliche Intelligenz

Musks KI-Firma sichert sich 20 Milliarden Dollar – von Nvidia und aus Katar

Musks KI-Firma sichert sich 20 Milliarden Dollar – von Nvidia und aus Katar

Elon Musks KI-Firma xAI hat sich 20 Milliarden US-Dollar frisches Geld besorgt. Unter den Geldgebern sind der Chip-Riese Nvidia und das Emirat Katar, wie xAI mitteilte.
07.01.2026, 03:4507.01.2026, 03:45

Wie auch andere Entwickler Künstlicher Intelligenz braucht xAI Dutzende Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren – vor allem mit KI-Chips von Nvidia.

epa12219000 (FILE) - SpaceX and xAI CEO Elon Musk attends a panel at the Saudi-US Investment Forum in Riyadh, Saudi Arabia, 13 May 2025 (re-issued 05 July 2025). Elon Musk on 05 July 2025 in a post on ...
xAI ist Elon Musks KI-Ableger.Bild: keystone

Die Firma des Tech-Milliardärs machte keine Angaben zu den Konditionen der Geldspritze. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg wurde an dem Deal monatelang gearbeitet – und xAI habe vorgehabt, rund 12,5 Milliarden Dollar des Betrags als Schulden aufzunehmen. Nvidia plante demnach, bis zu zwei Milliarden Dollar zu investieren. Solche Kreislauf-Deals, bei denen Nvidia in Firmen investiert, die wiederum Chipsysteme des Konzerns kaufen, sind aktuell typisch für das KI-Geschäft. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schnee sorgt für 1000 Kilometer Stau in und um Paris
Das Winterwetter hat im Grossraum Paris mehr als 1000 Kilometern Stau verursacht. Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Nachmittag überschritten.
Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab.
Zur Story