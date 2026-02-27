SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer verlängert ihre Politik-Auszeit

Mehr «Schweiz»

SP-Nationalrätin Mattea Meyer wird an der bevorstehenden Frühjahrssession des Parlaments nicht teilnehmen. Sie bleibt weiterhin Co-Präsidentin der Partei und beabsichtigt, dieses Amt in absehbarer Zukunft wieder aufzunehmen.

Das bestätigt ihr Präsidiumskollege Cédric Wermuth am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Über den Ausfall hatte SRF am Donnerstag berichtet.

Damit verlängert Mattea Meyer ihre Auszeit von der aktiven Politik. Ende November 2025 hatte die Co-Präsidentin und Zürcher Nationalrätin ihre «grosse Erschöpfung» öffentlich gemacht und die Arbeit in ihren Ämtern ruhen lassen. Sie fiel bereits in der vergangenen Wintersession des eidgenössischen Parlaments aus.

Eine Abgabe ihres Amts als Co-Präsidentin steht damit aber nicht zur Debatte. «Frau Meyer bleibt weiterhin Co-Präsidentin der SP Schweiz und beabsichtigt, dieses Amt in absehbarer Zukunft wieder vollumfänglich aufzunehmen», teilte Co-Präsident Cédric Wermuth mit. (sda)