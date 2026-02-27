sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

SP: Co-Präsidentin Mattea Meyer verlängert Auszeit von der Politik

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer verlängert ihre Politik-Auszeit

27.02.2026, 08:4727.02.2026, 08:47

SP-Nationalrätin Mattea Meyer wird an der bevorstehenden Frühjahrssession des Parlaments nicht teilnehmen. Sie bleibt weiterhin Co-Präsidentin der Partei und beabsichtigt, dieses Amt in absehbarer Zukunft wieder aufzunehmen.

Das bestätigt ihr Präsidiumskollege Cédric Wermuth am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Über den Ausfall hatte SRF am Donnerstag berichtet.

Damit verlängert Mattea Meyer ihre Auszeit von der aktiven Politik. Ende November 2025 hatte die Co-Präsidentin und Zürcher Nationalrätin ihre «grosse Erschöpfung» öffentlich gemacht und die Arbeit in ihren Ämtern ruhen lassen. Sie fiel bereits in der vergangenen Wintersession des eidgenössischen Parlaments aus.

Eine Abgabe ihres Amts als Co-Präsidentin steht damit aber nicht zur Debatte. «Frau Meyer bleibt weiterhin Co-Präsidentin der SP Schweiz und beabsichtigt, dieses Amt in absehbarer Zukunft wieder vollumfänglich aufzunehmen», teilte Co-Präsident Cédric Wermuth mit. (sda)

Mehr zum Thema:

«Grosse Erschöpfung»: SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zieht Notbremse
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die PiDi-Memes Teil 2
1 / 78
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Alpamare öffnet seine Rutschbahnen wieder – das sind die Reaktionen vor Ort
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
26 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Marco (6)
27.02.2026 09:24registriert Juli 2022
Der Herausforderung nicht gewachsen, aber trotzdem am Amt festkrallen.
536
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hohlraumverwalter
27.02.2026 09:25registriert August 2025
Das Verhalte von Meyer und Wermuth zeigt einfach symbolisch, wie weit die SP mittlerweile von der ehemaligen Wählerschaft abgedriftet ist.

Als könne sich ein normaler Arbeiter solche Auszeiten gönnen...
475
Melden
Zum Kommentar
avatar
LuLuke
27.02.2026 09:31registriert Februar 2021
Ich schätze Frau Meyer, bin aber klar der Meinung dass Sie ihr Nationalratsmandat abtreten sollte. Wer sie gewählt hat hat seine Stimme verloren solange sie in Auszeit ist.
272
Melden
Zum Kommentar
26
Zürcher Böögg reist vor dem Sechseläuten durch Graubünden
Der Böögg will vor dem Sechseläuten in Zürich noch etwas sehen von der Welt und besucht den Gastkanton Graubünden. Vom 5. bis 8. März 2026 ist er mit der Rhätischen Bahn unterwegs, fiebert am Engadin Skimarathon mit und nimmt sogar selbst am Nachtlauf teil.
Der Böögg macht sich am Mittwoch, 4. März 2026, mit der Rhätischen Bahn über die bekannte Unesco-Welterbestrecke im Gebiet von Albula und Bernina auf die Reise. Das schreibt der Kanton Graubünden in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Zur Story