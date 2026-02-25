recht sonnig10°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Verletzte Vonn bei Olympia – Sportpsychologe: «Kein gutes Vorbild»

United States&#039; Lindsey Vonn attends a press conference by the U.S. ski team at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) Milan Co ...
Trotz eines gerissenen Kreuzbands ging Lindsey Vonn bei den Olympischen Spielen an den Start.Bild: keystone

Sportpsychologe warnt junge Athleten: «Lindsey Vonn ist kein gutes Vorbild»

25.02.2026, 14:2925.02.2026, 14:29

Nur knapp ist Lindsey Vonn der Amputation ihres linken Beins entgangen. Der schwere Sturz in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen zog eine komplexe Schienbeinverletzung nach sich, die Vonn zu zwei Wochen im Spitalbett zwang. Sie war nahezu bewegungsunfähig, wie sie am Montag erzählte. Mittlerweile konnte die Skifahrerin immerhin wieder in ein Hotel ziehen, doch dauere die vollständige Heilung aller Knochen noch rund ein Jahr.

Vonn war schon in ihrem letzten Rennen vor den Winterspielen in Mailand und Cortina gestürzt. In Crans-Montana zog sie sich einen Kreuzbandriss zu – dennoch entschied sie sich zum Start bei Olympia, das ihre grösste Motivation beim Comeback nach über fünf Jahren Pause war. Der Entscheid, trotz der Verletzung zu starten und damit weitere Gesundheitsschäden zu riskieren, sorgte für Kritik. Vonn wehrte sich klar: «Ich bereue nichts.»

Olympia 2026: Lindsey VOnn meldet sich nach 3. Operation aus dem Spital
Lindsey Vonn verletzte sich in der Olympia-Abfahrt noch schwerer.Bild: instagram.com/lindseyvonn

Der deutsche Sportpsychologe Lothar Linz möchte das Recht der 41-jährigen US-Amerikanerin nicht infrage stellen, selbst über ihren Start zu entscheiden. Er macht sich aber Sorgen über die Wirkung auf junge Sportlerinnen und Sportler. «Ich finde, sie ist kein gutes Vorbild», sagte er gemäss der Sportschau. Es stehe Vonn frei, so zu entscheiden, und im Falle eines Erfolgs würde sie auch die Anerkennung verdienen. «Aber es ist nichts, was ich bewundernswert finde. Das dürfen wir nicht feiern. Das dürfen wir nicht verstärken, das ist das Entscheidende», so Linz im Rahmen einer Veranstaltung des Netzwerks «Mental gestärkt» und der Arbeitsgemeinschaft Sportpsychologie in Köln.

Emotionale Lindsey Vonn: «Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet»

Problematisch sehe der renommierte Sportpsychologe, der viele Weltmeisterinnen und Olympiasieger auf dem Weg zu ihren Titeln psychologisch betreut hat, dass junge Athletinnen und Athleten denken könnten: «Es ist cool, es ist gut, wenn ich ein solches Risiko eingehe und so mit meinem Körper umgehe.» Vielmehr fordert er, «dass sich ein 16-jähriger, eine 20-jährige Sportlerin sehr gut überlegen soll, ob das der richtige Weg ist. Denn die Folgen können sehr schwerwiegend sein.» Die Meinung gelte unabhängig von dem Horrorsturz Vonns.

Die deutsche Turnerin Elisabeth Seitz, weiss wovon Linz redet. Sie hat schon einige Operationen hinter sich. «Man muss sich durchbeissen durch Verletzungen», habe sie als Kind in der Turnhalle gelernt. Später realisierte sie, dass es nicht in Ordnung sei, «wenn man eigentlich Schmerzen hat und doch eine Bodenübung turnt». Doch wurde auf diese keine Rücksicht genommen, so Seitz. Beim Training habe der Grundsatz gegolten: «Viel hilft viel.»

Germany&#039;s Elisabeth Seitz performs on the floor exercise during the women&#039;s qualification competition of the 2021 European Championships in Artistic Gymnastics in the St. Jakobshalle in Base ...
Die deutsche Turnerin Elisabeth Seitz.Bild: keystone

Noch immer seien Sportpsychologen, die bei der Prävention von und dem Umgang mit Verletzungen helfen können, in einigen Sportarten aber nicht gefragt. «Der Umgang mit Verletzungen ist abhängig von der Kultur der Sportart», erklärte Lothar Linz. Entscheidend seien dabei vor allem die Trainer, die Athletinnen und Athleten würden kaum gefragt, ob sie die Unterstützung gerne hätten. Dabei sollten sie im Vordergrund stehen, findet Ex-Judoka und Arzt Christophe Lambert: «Sie gehen immer vor.» Und am Ende sollte die Entscheidung bezüglich der Rückkehr nach einer Verletzung bei ihnen liegen: «Der Athlet ist nur dann fit, wenn er sich fit fühlt und nicht, wenn Arzt oder Physiotherapeut das entscheiden.»

Auch deshalb sei es das gute Recht von Lindsey Vonn gewesen, trotz schwerer Verletzung an den Start zu gehen. Die Herausforderung bestehe für Sportpsychologe Linz dann aber darin, wie er dies mit den Sportlerinnen und Sportlern, die er betreut, bespricht. So dürfe der Erfolg nicht über allem stehen, gerade wenn die Gesundheit auf dem Spiel stehe. «Ich würde einem 20-Jährigen nicht pauschal sagen: Das darfst du nicht, das geht nicht oder sowas», stellt Linz klar, «aber ich würde sicherlich nicht in die Beratung reingehen und sagen: Du, die Goldmedaille ist alles und tue dafür alles.» Das müsse nämlich «sehr gut abgewogen sein». (nih)

Wie die US-Eishockeystars den Trump-Besuch rechtfertigen
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Norwegens Langlauf-Star Klaebo küsste Freundin 3 Monate lang nicht
Bei den Olympischen Spielen stellte der Norweger Johannes Hösflot Klaebo einen Gold-Rekord auf. Dafür nahm er auch Liebes-Entzug in Kauf.
Sechs Rennen, sechsmal Gold: Der norwegische Langläufer Johannes Hösflot Klaebo beherrschte seinen Sport bei den Olympischen Spielen nach Belieben. Mit seinen sechs Goldmedaillen stellte er sogar einen olympischen Rekord auf.
Zur Story