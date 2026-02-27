klar
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Hunden, Schafen und Axolotl

Cute News

Bock auf süsse Tierbilder? Hier kommen gleich 27 davon!

27.02.2026, 06:0627.02.2026, 06:06
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Heute haben wir ein supersüsses Tier auf Besuch: der Axolotl. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Dinge über dieses wahnsinnig faszinierende Tier erzählen, die ihr bisher nicht wusstet.

Cuten Morgen!

cute news tier schaf https://www.reddit.com/r/sheep/comments/1rb6au5/potato_has_arrived_first_one_of_the_season/
Bild: reddit

Wie Blumen auf die ersten wärmeren Tage warten:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1ra1k78/im_waiting_to_bloom/
Bild: reddit

Nimm das!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wenn du nach dem Winter plötzlich keine dicke Jacke mehr anziehen musst:

cute news tier schafe https://www.reddit.com/r/sheep/comments/1re6jys/before_after_shearing/
Bild: reddit

Wenn du schon das fünfte Mal für einen Snack in die Küche gehst und darauf hoffst, dass dich niemand sieht.

cute news tier hyrax https://www.reddit.com/r/hyrax/comments/1rbhe4l/his_anonymity_is_preserved/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/welshterrier/comments/1rax5j7/snow/
Bild: reddit

Eine ganz normale Katzenaktivität:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Das gerne einmal mit meinem Rücken:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Weil einer nicht genug ist.

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/daily-gracie-day-17-2026-02-24-vAlqxev#/t/aww
Bild: imgur

Wenn du realisierst, dass bald Wochenende ist:

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199772340/
Bild: pinterest

Auch Ziege freut sich.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1337074889729974/
Bild: pinterest

Wenn du endlich wieder dein Lieblingsessen kochst:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205448219/
Bild: pinterest

Wie überleben diese Tiere bloss in freier Wildbahn?

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/68749795556/
Bild: pinterest

Jösses, sind diese kleinen Pandas herzig:

1 / 11
Jösses, sind diese kleinen Pandas herzig!
23 Pandas sind in diesem Jahr im chinesischen Chengdu bereits auf die Welt gekommen.
quelle: x01745 / china daily
Wir kennen bestimmt alle diese lustigen Tierchen. Ich habe euch ein paar Axolotl-Facts herausgesucht, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet.

Axolotl, Young Mexican axolotl in the aquarium full of stones.
Bild: imago images

Axolotl befinden sich ihr ganzes Leben lang im Larvenstadium, bleiben also für immer jung.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), white or leucistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421152 JohnxCancalosi Axolot ...
Bild: imago stock&people

Sie können Teile ihres Körpers (Beine, Rückenmark, Herz und Gehirn) ohne Narbenbildung nachwachsen lassen.

axolotl
Bild: imago images

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass das daher kommt, dass die Tiere in Gefangenschaft sich oft gegenseitig Körperteile abbeissen.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), white or leucistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421154 JohnxCancalosi Axolot ...
Bild: imago stock&people

Die Tiere stammen aus Mexiko – alle Tiere leben in Höhlensystemen, die vor Tausenden Jahren gebaut wurden.

axolotl
Bild: imago images

So sehen übrigens Axolotl in freier Wildbahn aus. Also nicht rosa mit roten Kiemen.

Axolotl / Mexican salamander (Ambystoma mexicanum), melanistic form, critically endangered in the wild, captive, native to Mexico PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1421155 JohnxCancalosi Axolotl MEXICA ...
Bild: imago stock&people

Die rosa Axolotl gehen alle auf ein weisses Männchen zurück, das 1864 nach Paris gebracht wurde und zum Züchten verwendet wurde.

A closeup of a Axolotl walking on sand., A closeup of a Axolotl walking on sand. Vancouver Aquarium BC Canada
Bild: imago images

Süss, oder?

Bildnummer: 55954022 Datum: 15.08.2008 Copyright: imago/blickwinkel mexikanischer axolotl (ambystoma mexicanum), ei mit durchscheinender larve mit äusseren kiemen axolotl (ambystoma mexicanum), egg wi ...
Bild: imago images

Um ein Weibchen zu finden, tragen die Männchen eine Art Tanz vor.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Axolotl sind so gut wie blind.

Pink axolotl also known as walking fish, Endangered axolotl, latin name ambystoma mexicanum, in an aquarium
Bild: imago images

Sie haben auch fast keine Zähne. Sie fressen, indem sie ihre Beute aufsaugen.

Axolotl (Ambystoma mexicanum), Axolotl (Ambystoma mexicanum) in aquarium
Bild: imago images

Es existieren übrigens auch bläuliche Axolotl.

AXOLOTL ambystoma mexicanum, ALBINO, NEOTENIC LARVAL FORM, AXOLOTL ambystoma mexicanum, ALBINO, NEOTENIC LARVAL FORM
Bild: imago images

Die Tiere sind nach dem aztekischen Gott des Blitzes, Xolotl, benannt, der angeblich die Toten führt. Einem Mythos zufolge konnte Xolotl seinen Feinden entkommen, indem er sich in dieses Wasserwesen verwandelte.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy

Das war es auch schon für heute. Tschüüüüüüss!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: giphy
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
