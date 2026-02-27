Cute News
Bock auf süsse Tierbilder? Hier kommen gleich 27 davon!
Cute News, everybody!
Heute haben wir ein supersüsses Tier auf Besuch: der Axolotl. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Dinge über dieses wahnsinnig faszinierende Tier erzählen, die ihr bisher nicht wusstet.
Cuten Morgen!
Wie Blumen auf die ersten wärmeren Tage warten:
Nimm das!
Wenn du nach dem Winter plötzlich keine dicke Jacke mehr anziehen musst:
Wenn du schon das fünfte Mal für einen Snack in die Küche gehst und darauf hoffst, dass dich niemand sieht.
Zunge der Woche:
Eine ganz normale Katzenaktivität:
Das gerne einmal mit meinem Rücken:
Weil einer nicht genug ist.
Wenn du realisierst, dass bald Wochenende ist:
Auch Ziege freut sich.
Wenn du endlich wieder dein Lieblingsessen kochst:
Wie überleben diese Tiere bloss in freier Wildbahn?
Jösses, sind diese kleinen Pandas herzig:
Wir kennen bestimmt alle diese lustigen Tierchen. Ich habe euch ein paar Axolotl-Facts herausgesucht, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet.
Axolotl befinden sich ihr ganzes Leben lang im Larvenstadium, bleiben also für immer jung.
Sie können Teile ihres Körpers (Beine, Rückenmark, Herz und Gehirn) ohne Narbenbildung nachwachsen lassen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass das daher kommt, dass die Tiere in Gefangenschaft sich oft gegenseitig Körperteile abbeissen.
Die Tiere stammen aus Mexiko – alle Tiere leben in Höhlensystemen, die vor Tausenden Jahren gebaut wurden.
So sehen übrigens Axolotl in freier Wildbahn aus. Also nicht rosa mit roten Kiemen.
Die rosa Axolotl gehen alle auf ein weisses Männchen zurück, das 1864 nach Paris gebracht wurde und zum Züchten verwendet wurde.
Süss, oder?
Um ein Weibchen zu finden, tragen die Männchen eine Art Tanz vor.
Axolotl sind so gut wie blind.
Sie haben auch fast keine Zähne. Sie fressen, indem sie ihre Beute aufsaugen.
Es existieren übrigens auch bläuliche Axolotl.
Die Tiere sind nach dem aztekischen Gott des Blitzes, Xolotl, benannt, der angeblich die Toten führt. Einem Mythos zufolge konnte Xolotl seinen Feinden entkommen, indem er sich in dieses Wasserwesen verwandelte.
Das war es auch schon für heute. Tschüüüüüüss!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.