sonnig17°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Rivella: Der «beste Arbeitgeber der Schweiz» steht vor grossem Umbruch

IMAGE DISTRIBUTED FOR RIVELLA AG FOR EDITORIAL USE ONLY - Siège social du groupe Rivella à Rothrist. Au premier plan, l&#039;un des quatre nouveaux camions électriques. // Weiterer Text ueber ots und ...
Besonders die Marke Focuswater sorgt bei der Rivella AG für Wachstum.Bild: keystone

Der «beste Arbeitgeber der Schweiz» steht vor einem grossen Umbruch

Rivella AG wurde zum «besten Arbeitgeber» ausgezeichnet. Nun steht ihm ein grosser Wechsel bevor: Der CEO tritt nach mehr als zwölf Jahren an der Spitze des Unternehmens zurück.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
26.02.2026, 15:5726.02.2026, 16:36

Erst diesen Monat wurde die Aargauer Rivella AG von der Handelszeitung und dem Wirtschaftsmagazin PME zum «Besten Arbeitgeber der Schweiz» gekürt – nun steht an der Spitze des Getränkeherstellers ein einschneidender Wechsel an. Erland Brügger verlässt das Unternehmen Ende Juli 2026. Mehr als zwölf Jahre lang führte er Rivella als CEO, bevor 2023 auf ein Co-Leitungsmodell umgestellt wurde. Seither amtet er als Co-CEO an der Seite von Silvan Brauen.

Eine neue Nummer 1 – das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Ab dem 1. August 2026 übernimmt Christoph Messerli. Der bisherige Finanzchef (CFO) der Rivella AG – er ist seit 2012 im Amt – wird zum Co-CEO befördert und teilt sich die operative Führung künftig mit Silvan Brauen. Am Co-Leitungsmodell hält das Unternehmen also fest.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Wirtschaftlich auf Kurs

Der Führungswechsel erfolgt in einer Phase, in der das Unternehmen solide Zahlen schreibt. Die Rivella AG setzte 2025 insgesamt 95 Millionen Liter Getränke ab – leicht weniger als im Vorjahr. Der Umsatz stieg dennoch auf 140 Millionen Franken und lag damit über dem Wert von 2024.

Im Mittelpunkt steht die Strategie, sich konsequent auf die beiden Kernmarken Rivella und Focuswater zu konzentrieren. Vor allem Focuswater legt mit zweistelligen Wachstumsraten deutlich zu. Gleichzeitig bestätigt sich der Trend zu leichteren Getränken: Innerhalb des Rivella-Sortiments verzeichnete insbesondere Rivella Blau Zero ohne Zuckerzusatz ein starkes Plus. Damit zahlt die Fokussierung auf die wichtigsten Marken klar auf das Wachstum der Rivella AG ein.

Um die steigende Nachfrage zu bedienen, investierte die Rivella AG in den vergangenen zwei Jahren 16 Millionen Franken in eine neue Abfüllanlage, die speziell für Focuswater konzipiert ist.

IMAGE DISTRIBUTED FOR RIVELLA AG FOR EDITORIAL USE ONLY - Rivella Group - Im Februar 2026 durften wir zum zweiten Mal die Auszeichnung &#039;Bester Arbeitgeber&#039; der Schweiz entgegennehmen. Mitgli ...
Im Februar wurde die Rivella AG zum zweiten Mal als «Bester Arbeitgeber» ausgezeichnet.Bild: keystone

Die Auszeichnung als «Bester Arbeitgeber» – vergeben auf Grundlage einer Befragung von über 15’000 Mitarbeitenden aus Unternehmen mit mehr als 250 Angestellten – krönt damit eine Phase wirtschaftlicher Stabilität. Und das just in dem Moment, in dem der Konzern die Nachfolge an der Spitze regelt. (jah)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Eine neue Nummer 1 – das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 21
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Firma bricht Rolltreppen-Weltrekord in China
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sandoz-Chef: «Lichter der europäischen Antibiotika-Produktion gehen aus»
Der Generikariese spricht vor einer Billig-Schwemme aus Asien – und will bald die US-Armee mit Antibiotika beliefern.
Richard Saynor ist bekannt für klare Ansagen. Bei der Präsentation der Jahreszahlen folgte der Sandoz-Chef seinem Ruf. Er warnte davor, dass «die Lichter der europäischen Antibiotika-Produktion langsam ausgehen». Dabei nahm er Bezug auf den jüngsten Entscheid von Roche, sein Antibiotika-Werk in Kaiseraugst AG zu verkaufen. «Das ist ein Frühwarnzeichen», so Saynor. Roche hatte erklärt, dass sich eine Antibiotika-Fabrik in der Schweiz schlicht nicht mehr rentiere.
Zur Story