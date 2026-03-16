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Stromnetz kollabiert: Kuba sitzt im Dunkeln

A man crosses a street during a blackout in Havana, Wednesday, March 4, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) Cuba Blackout
Ein Mann überquert während eines Stromausfalls in Havanna am Mittwoch, dem 4. März 2026.Bild: keystone

Stromnetz kollabiert: Kuba sitzt im Dunkeln

In ganz Kuba ist am Montag der Strom ausgefallen. Die Behörden suchen nach der Ursache. Laut Präsident Díaz-Canel fehlen der Insel seit Monaten Öllieferungen – auch wegen US-Sanktionen.
16.03.2026, 20:2816.03.2026, 20:28

In ganz Kuba ist am Montag der Strom ausgefallen. Das Energieministerium teilte auf der Plattform X mit, die «vollständige Unterbrechung» des Stromnetzes werde untersucht.

Präsident Miguel Díaz-Canel hatte am Freitag erklärt, dass die Insel wegen einer Blockader der USA seit mehr als drei Monaten keine Öllieferungen mehr erhalten habe und derzeit mit Solarenergie, Erdgas und thermoelektrischen Kraftwerken versorgt werde.

Durch einen grossflächigen Stromausfall vor mehr als einer Woche waren im Westen der Insel bereits Millionen Menschen ohne Strom gewesen.

US-Präsident Donald Trump hatte im Januar mit Zöllen gegen jedes Land gedroht, das Öl an Kuba verkauft oder liefert. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

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