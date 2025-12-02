meist klar
Konservative Kandidaten bei Wahl in Honduras gleichauf

Konservative Kandidaten bei Wahl in Honduras gleichauf

Bei der Präsidentenwahl in Honduras zeichnet sich ein Patt ab: Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte rechte Oppositionskandidat Nasry «Tito» Asfura liegt ganz knapp vor dem konservativen Bewerber Salvador Nasralla.
02.12.2025, 04:1002.12.2025, 04:10

Das teilte der Nationale Wahlrat unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit. Die linke Regierungskandidatin Rixi Moncada landete abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Asfura von der Nationalpartei erhielt 39,91 Prozent der Stimmen, während Fernsehmoderator Nasralla von der Liberalen Partei bei 39,89 Prozent lag. Die beiden Kandidaten trennen gerade einmal rund 500 Stimmen. Die vorläufigen Ergebnisse beruhen auf einem beschleunigten Auszählungsverfahren. Nun wird das Wahlamt alle Stimmzettel erfassen, um ein offizielles Endergebnis zu ermitteln. Der Wahlrat hat 30 Tage Zeit, um einen Wahlsieger bekanntzugeben.

epa12561351 Honduran presidential candidate for the Liberal Party, Salvador Nasralla (C) speaks during a press conference on election day in Tegucigalpa, Honduras, 30 November 2025. Nasralla trails pr ...
Salvador Nasralla hat zuletzt deutlich aufgeholt und liegt jetzt fast gleichauf mit Konkurrent Asfura. Bild: keystone

Wahlamt ruft Bürger zur Besonnenheit auf

Die Präsidentin des Wahlamtes, Ana Paola Hall, forderte die Bürger in einem Post auf der Plattform X zu «Geduld und Besonnenheit» auf. «Der Friede, mit dem dieser Prozess begleitet wurde, muss bis zu seinem Ende, bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse, gewahrt bleiben».

Rund 6,5 Millionen Bürger des mittelamerikanischen Landes waren am Sonntag aufgerufen, über die Nachfolge der linken Präsidentin Xiomara Castro abzustimmen. Wer bei der Wahl die meisten Stimmen erringt, wird Präsident des mittelamerikanischen Landes – eine Stichwahl ist nicht vorgesehen.

Trump mischt sich in Wahlkampf ein

Kurz vor dem Urnengang hatte sich US-Präsident Trump mit einer Wahlempfehlung und einer Drohung in den Wahlkampf eingemischt. Er rief dazu auf, für Asfura zu stimmen, um gegen den «Narco-Kommunismus» zu kämpfen. Wenn der frühere Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa gewinne, könne Honduras auf die Unterstützung der USA setzen; andernfalls werde Washington kein Geld in dem Land verschwenden, so Trump.

Die Kandidatin der Regierungspartei Libre kündigte bereits vor der Wahl an, die vorläufigen elektronische Ergebnisse nicht anzuerkennen. Moncada sagte, sie werde auf die endgültige Auszählung aller Wahlprotokolle in Papierform warten. (sda/dpa)

Trump kündigt Begnadigung von Honduras Ex-Präsidenten an
