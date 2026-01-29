bedeckt
Video zeigt wie ICE-Beamte in das Konsulat von Ecuador eindringen will

Video zeigt, wie ICE-Beamte in das Konsulat von Ecuador eindringen will

29.01.2026, 14:0429.01.2026, 14:04

Ein am Dienstag aufgenommenes Video zeigt, wie ein Beamter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE versucht, das ecuadorianisches Konsulat in Minneapolis zu betreten, was ihm jedoch von einem Mitarbeitenden verwehrt wird. Dies bestätigte das Aussenministerium Ecuadors.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer gross angelegten Abschiebungsaktion der Einwanderungsbehörden in Minneapolis. In dem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Konsulatsmitarbeiter dem ICE-Beamten am Eingang deutlich macht, dass dieser das Gebäude nicht betreten darf. Der ICE-Mitarbeiter verlässt daraufhin das Gelände, nachdem er zunächst widersprochen hatte.

Nach dem Zwischenfall reichte die ecuadorianische Aussenministerin Gabriela Sommerfeld Rosero offiziell eine diplomatische Protestnote bei der US-Botschaft in Quito ein, wie das Ministerium über die Plattform X mitteilte.

Nach internationalem Vertrag dürfen Behörden des Gastlandes ohne Zustimmung der Mission diplomatische Einrichtungen nicht ohne Weiteres betreten. Konsulate und Botschaften geniessen demnach besonderen Schutz, um ihre Unverletzlichkeit zu wahren.

(reuters/emk)

Themen
