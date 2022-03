Demnach ereignete sich der Unfall auf der Strecke von Laguna de Ortices nach San Andres. Kolumbianischen Medien zufolge stürzte der Schulbus in einen Abgrund. Die Ursache war zunächst unklar. Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstrassen in den Andenregionen südamerikanischer Länder häufiger. (saw/sda/dpa)

Bei einem Busunglück in Kolumbien sind mindestens sechs Schüler ums Leben gekommen. Mehr als 15 weitere Kinder und Erwachsene wurden verletzt, wie der Gouverneur des Departments Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, auf Twitter am Dienstag (Ortszeit) schrieb.

Mindestens sechs tote Schulkinder bei Busunglück in Kolumbien

Vier Todesopfer bei Anschlag in Israel – Täter erschossen

Bei einem Anschlag in Israel sind am Dienstag vier Menschen getötet worden. Bei der Attacke in der Wüstenstadt Beerscheva sei zudem der Angreifer selbst erschossen worden, bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Nach Medienberichten handelte es sich bei dem Attentäter um einen Beduinen aus der Negev-Wüste im Süden Israels.