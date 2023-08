Mindestens zehn Tote bei Polizei-Einsatz in Rio de Janeiro

Bei einem Polizei-Einsatz in der brasilianischen Millionen-Metropole Rio de Janeiro sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.

Polizisten in Rio de Janeiro (Symbolbild). Bild: keystone

Unter den Toten sollen gesuchte Drogenhändler gewesen sein, wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Polizei am Mittwoch berichtete. Zudem wurden bei dem Einsatz vier Menschen verletzt. Dem Bericht zufolge sollte ein Treffen von Drogenbossen stattfinden. Bewohner berichteten von Auseinandersetzungen und Schüssen an.

In Rios Armenviertel kommen bei Polizeieinsätzen immer wieder Menschen ums Leben. 2021 hatten Polizisten beim bis dahin blutigsten Einsatz in Rios Geschichte im Viertel Jacarezinho mindestens 28 mutmassliche Mitglieder von Drogenbanden getötet. Mächtige Banden ringen in den Armenvierteln um die Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgeschäften. (sda/dpa)