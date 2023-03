Künstler verpasst allen amerikanischen Präsidenten einen Vokuhila

Manchmal ist das Internet grossartig. Und zurzeit ist es besonders grossartig, denn alle amerikanischen Präsidenten mit Vokuhila und Fliegerbrille machen die Runde.

Aber schau selbst:

Abraham Lincoln, von 1861 bis 1865 der 16. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Erstellt hat die Bilder Cam Harless, der in Florida lebt. Auf seinem Twitteraccount präsentiert er die Bilder der US-Präsidenten, die er mithilfe von KI in Szene setzt.

Sein oberstes Ziel sei es, zu unterhalten. Und da ihn die Idee von Joe Biden mit Vokuhila zum Lachen gebracht habe, habe er die Idee mit dem Programm Midjourney umgesetzt. So habe der ganze Spass begonnen, erzählt der Künstler dem Magazin «Newsweek».

Theodor Roosevelt, von 1901 bis 1909 der 26. Präsident der USA Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Dwight D. Eisenhower, von 1953 bis 1961 der 34. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Midjourney ist kein unbekanntes Programm – unter anderem hat das britische Magazin «The Economist» bereits Titelbilder damit gestaltet.

Im Unterschied zu anderen KI-Programmen, die mit Bildvorlagen arbeiten, erstellt Midjourney Bilder aus Textbeschreibungen. Beispielsweise könnte ein Benutzer das Programm auffordern: "/imagine hide the pain harold dancing with Otten while surfing on 1 fettes huhn" – und Midjourney würde das Bild generieren.

John F. Kennedy, von 1961 bis 1963 der 35. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Lyndon B. Johnson, von 1963 bis 1969 der 36. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Ronald Reagan, von 1981 bis 1989 der 40. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Die Twitter-Gemeinde liebte die ersten paar Bilder der Präsidenten, denen Harless einen Vokuhila verpasste, so sehr, dass der Künstler entschied, die ganze amerikanische Präsidenten-Galerie umzugestalten. Mittlerweile wurde allein das Bild von Biden fast 15 Millionen Mal angeklickt und über 24'000 Mal retweetet.

Der Künstler erklärt in «Newsweek», dass es bei einigen Präsidenten mehrere Versuche benötigte, bis eine sinnvolle Version entstand «Einige waren schwieriger als andere», sagte er. «Die Vokuhilas waren am schwierigsten zu machen.»

Barack Obama, von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @ @hamcarless

Donald Trump, von 2017 bis 2021 der 45. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Joe Biden, seit 2021 der 46. Präsident der USA: Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

Twitter-User feiern Harless und seine Interpretation der Präsident regelrecht. Whitney_Hotep meint:

«Und zum Schluss möchte ich nur sagen, dass unsere Präsidenten mit Vokuhila viel besser wären.»

Und hier noch die Collage aller Präsidenten der USA (mit Vokuhila): Bild: Screenshot Twitter @hamcarless

(yam)