Mindestens 42 Tote bei Luftangriff im Süden Libyens

Riesige Waldbrände in Sibirien – Gefahr für das Weltklima?

Riesige Rauchschwaden und beissender Brandgeruch liegen derzeit über Sibirien. Waldbrände haben in den nordrussischen Weiten bereits mehrere Millionen Hektar Land zerstört. Nicht nur in den kleinen Orten rund um die Brandherde, sondern auch in Grossstädten und sogar im Nachbarland Kasachstan leiden die Menschen unter den Folgen.

Gesundheitliche Beschwerden und Beeinträchtigungen des Flugverkehrs sind jedoch nicht die einzigen Folgen der Grossbrände. Umweltschützer warnen, dass die Zerstörung …