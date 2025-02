Norwegische Jets fangen russische Bomber ab +++ Grosser Gefangenen-Austausch

Russian oil refinery in Volgograd is under drone attack. The capacity of this oil refinery is 14.5 million tonnes per year. 500km from the frontline. pic.twitter.com/dNNTsNQOzZ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 2, 2025

Eine wichtige russische Ölraffinerie in Wolgograd ist zum zweiten Mal binnen weniger Tage von einem ukrainischen Drohnenangriff getroffen worden. Das Ausmass der Schäden nach der nächtlichen Attacke war unklar.Gouverneur Andrej Botscharow sprach davon, dassauf dem Gelände mehrere Brände ausgelöst hätten. Sie seien aberworden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass nach diesen Angaben. Die Raffinerie des Konzerns Lukoil an der Wolga war schon in der Nacht auf den 31. Januar attackiert worden.Russische Telegramkanäle berichteten auch über einen Brand in einer gasverarbeitenden Fabrik bei Astrachan am Kaspischen Meer. Die regionalen Behörden sprachen nur allgemein davon, dass Anlagen der dortigen Energieindustrie angegriffen worden seien.Die Ukraine zielt seit mehreren Wochen mit ihren verbesserten Kampfdrohnen auf die russische Ölindustrie. Dies soll die Treibstoffversorgung der gegnerischen Armee treffen, aber auch die Öleinnahmen für die Kriegskasse des Kremls schmälern. Die Ziele liegen tief im russischen Hinterland mehrere Hundert Kilometer von der Ukraine entfernt.Wegen der ukrainischen Drohnenangriffe mussten Flughäfen im Süden Russlands nachts zeitweise den Verkehr einstellen. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach davon, dass in der NachtSeinerseits berichtete das ukrainische Militär von einem russischen Angriff mit 71 Kampfdrohnen in der Nacht. 38 Drohnen seien abgeschossen worden. (sda/dpa)