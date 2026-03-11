IEA: Schwerste Energiekrise der Geschichte + Sprecher der Islamischen Revolutionsgarde tot

Der Chef der Internationalen Energieagentur warnte, dass es sechs Monate dauern könnte, bis die Öl- und Gaslieferungen aus dem Golf wiederhergestellt sind. In einem Interview mit der «Financial Times» meinte Fatih Birol zudem, die Welt stehe vor der schwersten Energiekrise ihrer Geschichte.
Politiker und Märkte würden das Ausmass der Unterbrechung unterschätzen, so Birol, da etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasvorräte praktisch in der Region festsitze. Der IEA-Chef bezeichnete den Krieg im Iran als die «grösste globale Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte» und sagte, es werde Zeit brauchen, bis Öl und Gas wieder verfügbar seien: «Es wird sechs Monate dauern, bis einige [Standorte] wieder betriebsbereit sind, bei anderen wird es viel länger dauern», fügte er hinzu. (lak)
Politiker und Märkte würden das Ausmass der Unterbrechung unterschätzen, so Birol, da etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasvorräte praktisch in der Region festsitze. Der IEA-Chef bezeichnete den Krieg im Iran als die «grösste globale Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte» und sagte, es werde Zeit brauchen, bis Öl und Gas wieder verfügbar seien: «Es wird sechs Monate dauern, bis einige [Standorte] wieder betriebsbereit sind, bei anderen wird es viel länger dauern», fügte er hinzu. (lak)