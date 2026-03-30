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Air-Canada-CEO tritt wegen mangelnder Französischkenntnisse zurück

A sign with a photo of Air Canada CEO Michael Rousseau on it is seen as striking Air Canada flight attendants rally at Vancouver International Airport, in Richmond, British Columbia, Monday, Aug. 18, ...
Ein Schild mit einem Foto von Air-Canada-Chef Michael Rousseau ist zu sehen, während streikende Flugbegleiter von Air Canada am Vancouver International Airport in Richmond, British Columbia, demonstrieren.Bild: keystone

Air-Canada-CEO tritt wegen mangelnder Französischkenntnisse zurück

30.03.2026, 16:4730.03.2026, 16:47

Air-Canada-CEO Michael Rousseau wird per Ende September zurücktreten. Der Verwaltungsrat der kanadischen Fluggesellschaft bestätigte den Entscheid am Montag und reagierte damit auf anhaltende Kritik an Rousseaus mangelhaften Französischkenntnissen.

Der seit fünf Jahren amtierende CEO war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem er nach dem Tod zweier Air-Canada-Piloten bei einer Kollision auf dem Flughafen La Guardia in New York nahezu ausschliesslich auf Englisch kondoliert hatte. Mehrere kanadische Politiker übten scharfe Kritik, auch Premierminister Mark Carney zeigte sich «sehr enttäuscht» und warf Rousseau mangelndes Urteilsvermögen und Mitgefühl vor.

Pilots line the road outside Air Canada headquarters as they wait for the repatriation of Air Canada Jazz pilot Antoine Forest, in Montreal, Thursday, March 26, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian P ...
Piloten stehen am Donnerstag, dem 26. März 2026, in Montreal vor dem Hauptsitz von Air Canada Schlange und warten auf die Rückführung des Air-Canada-Jazz-Piloten Antoine Forest.Bild: keystone

Zahlreiche Französischstunden

Rousseau hatte erklärt, trotz «zahlreicher Französischstunden über mehrere Jahre» weiterhin nicht in der Lage zu sein, sich angemessen auf Französisch auszudrücken. Er entschuldigte sich dafür und betonte, an seinen Sprachkenntnissen weiterzuarbeiten.

Am 22. März war an dem New Yorker Flughafen ein Rettungs- und Löschfahrzeug mit einem Flugzeug der für Air Canada operierenden Jazz Aviation kollidiert. Dabei kamen der Pilot und der Co-Pilot ums Leben, mehrere Personen wurden verletzt. In der Woche darauf forderte die Nationalversammlung von Québec mit grosser Mehrheit Rousseaus Rücktritt.

Bereits 2021 hatte Rousseau für Kritik gesorgt, als er vor der Handelskammer des Grossraums Montréal fast ausschliesslich Englisch sprach. Der Verwaltungsrat betonte nun, seit zwei Jahren an einem Nachfolgeplan zu arbeiten und seit Januar auch externe Kandidaten zu prüfen. (sda/awp/afp)

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