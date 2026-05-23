Dritter Heimsieg am diesjährigen: Der 32-jährige Toskanergewinnt solo die 13. Etappe, die von Alessandria an die Küste des Lago Maggiore nach Verbania führt. Bettiol setzte sich beim einzigen längeren Anstieg rund 15 Kilometer vor dem Ziel von den letzten Konkurrenten ab und kam zu einem souveränen Sieg. Der Norweger Andreas Leknessund verlor als Zweiter 26 Sekunden auf den Italiener, der drittplatzierte Belgier Jasper Stuyven kam mit 44 Sekunden Rückstand ins Ziel.In die Schweiz kommt das Fahrerfeld am Dienstag, wenn die 16. Etappe von Bellinzona nach Cari führt. Zuvor steht am Samstag bereits eine schwere Bergetappe auf dem Programm, die dem Portugiesen Afonso Eulalio voraussichtlich das Leadertrikot kosten wird. Über 133 Kilometer geht es von Aosta nach Pila. Dabei müssen drei Anstiege der ersten Kategorie bewältigt werden, unter anderem jener hinauf ins Etappenziel. Topfavorit Jonas Vingegaard liegt in der Gesamtwertung 33 Sekunden hinter Eulalio. (riz/sda)