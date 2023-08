Mindestens 16 Tote bei Busunfall in Mexiko

Bei einem Busunglück im Süden von Mexiko sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Ein Reisebus mit 52 Insassen sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) mit einem Lastwagen kollidiert, teilte die Einwanderungsbehörde INM mit. Bei den Todesopfern handelte es sich demnach um 15 Mexikaner und einen Venezolaner. Weitere 36 Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

Ein Kran versucht, den Bus von der Strasse zu ziehen. Bild: keystone

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Im Bus sassen nach INM-Angaben zehn Migranten aus Venezuela, die Termine bei der US-Grenzbehörde für die legale Einreise in die USA hatten. Mexiko liegt auf der Route von Menschen aus Krisenländern in Süd- und Mittelamerika sowie aus anderen Regionen der Welt, die auf der Suche nach einem besseren Leben in die USA gelangen wollen. (saw/sda/dpa)