Europa bekommt neuen Super-Zug – und der ist bis zu 550 km/h schnell

Laut Nevomo müssen für den Einsatz von MagRail nur einzelne Abschnitte oder Strecken umgerüstet werden, ohne dass das bestehende Schienennetz grundlegend verändert werden muss. Schon in wenigen Jahren könnten demnach die ersten Magnetbahnen in Europa starten.

Der Hersteller sieht in seiner Entwicklung das Potential, den Zugverkehr zu revolutionieren. «Indem wir die bestehende Infrastruktur nutzen, bieten wir einen kosteneffizienten und umweltfreundlichen Ansatz zur Modernisierung des Schienenverkehrs», sagt Nevomo-Mitbegründer Przemek Ben Paczek.

Jetzt hat Nevomo einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bei Testfahrten auf der Nevomo-Teststrecke in Nowa Sarzyna (Polen) fuhr der «MagRail»-Zug über 700 Meter mit bis zu 135 km/h – zwei Zentimeter über der Schiene.

Ein neuer Super-Zug aus Polen könnte ICE /TVG und Co. aufs Abstellgleis schieben: Mit bis zu 550 km/h wird der «MagRail» einer der schnellsten Züge weltweit sein. Doch das eigentliche Highlight: Die Magnetschwebebahn nutzt bestehende Schienen – als weltweit erster Zug dieser Art.

