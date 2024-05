Chilenischer Indigenen-Anführer zu 23 Jahren Haft verurteilt

In Chile ist ein prominenter Anführer des indigenen Volksstamms der Mapuche zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Héctor Llaitul, der Anführer der radikalen Gruppe Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), solle für 23 Jahre ins Gefängnis, urteilte ein Gericht in der südchilenischen Stadt Temuco am Dienstag. Ihm wurde die gewaltsame Besetzung von Ländereien, Diebstahl und der Angriff auf Behörden vorgeworfen.

Neue Verhandlungen nach Israels Rafah-Einmarsch – das Nachtupdate ohne Bilder

Nach dem Vorrücken der israelischen Armee in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens richten sich die Augen erneut auf die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die bestehenden Lücken zwischen den Standpunkten beider Seiten könnten geschlossen werden, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Dienstag. «Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Prozess zu unterstützen und dieses Ergebnis zu erreichen.» Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag erklärt, was Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu jedoch als vergeblichen Versuch bezeichnete, den – in der Nacht zum Dienstag dann tatsächlich erfolgten – Vorstoss in Rafah zu torpedieren. Das aktuelle Angebot der Islamisten sei weit von den Anforderungen seiner Regierung entfernt, sagte er am Dienstagabend.