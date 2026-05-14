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«Totaler Reinfall»: ESC-Eröffnungsshow mit Victoria Swarovski sorgt für Spott

Am Donnerstag lief das zweite Halbfinale vor dem Hauptwettbewerb des Eurovision Song Contests. Der Start kam vor den TV-Bildschirmen nicht gut an.

Jennifer Doemkes / t-online

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Seit Tagen herrscht in Wien Ausnahmezustand: In der österreichischen Hauptstadt findet der Eurovision Song Contest 2026 statt. Während Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich als grösste Geldgeber des Wettbewerbs sowie Österreich als Sieger 2025 automatisch dabei sind, werden in zwei Halbfinalen die weiteren 20 Teilnehmerländer bestimmt.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den diesjährigen ESC. Bild: keystone

Gewonnen hatte im vergangenen Jahr «Wasted Love» von Sänger JJ. Mit einer Parodie auf den Song eröffneten die Moderatoren Michael Ostrowski und Victoria Swarovski am Donnerstag die zweite Halbfinalshow – samt dramatischen Wasser- und Feuer-Effekten und jeder Menge Chaos.

Bei den Zuschauern vor den TV-Bildschirmen kam die schräge Einlage nicht besonders gut an. Beim Kurznachrichtendienst hagelte es Spott. «Und es beginnt schon wieder peinlich», urteilte ein User. «Intro aus der Hölle», stimmte ein anderer zu. Jemand lästerte: «Was für eine schrecklich schlechte Eröffnung. Sollte das lustig, witzig oder gut sein? Totaler Reinfall!»

ESC-Moderatoren reagieren auf Kritik

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski mussten viel Kritik einstecken. «Die Moderation tut dieses Jahr echt weh», «Schlimmstes Eurovision-Moderatoren-Duo aller Zeiten» oder «Ich mag die beiden überhaupt nicht. Die sind leider echt nicht lustig» war unter anderem zu lesen.

Bereits beim ersten Halbfinale hatte es viele negative Stimmen gegeben. Davon lassen sich Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aber nicht beeindrucken. Die 32-Jährige wird nach eigenen Angaben auch wegen ihrer Auftritte bei «Let's Dance» regelmässig kritisiert. Deshalb zeigte sie sich entspannt und sagte: «Es wird immer jemanden geben, der jammert.» Auch ihr Kollege erklärte: «Ich blende das aus.»

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