klar10°
DE | FR
burger
International
Norwegen

Jugendlicher IS-Sympathisant soll Angriff auf Nato-Stützpunkt geplant haben

Jugendlicher IS-Sympathisant soll Angriff auf Nato-Stützpunkt geplant haben

27.02.2026, 20:1827.02.2026, 20:18

In Norwegen soll ein 17-Jähriger einen Terrorangriff auf einen Nato-Stützpunkt geplant haben. Das berichtete der norwegische Sender NRK unter Berufung auf den Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Der Anwalt des 17-Jährigen bestätigte der Nachrichtenagentur NTB die Verhaftung wegen der Planung eines Terrorangriffs. Sein Klient streite die Tat ab.

NRK zufolge hatte der junge Mann einen Angriff auf den Nato-Stützpunkt in Stavanger im Südwesten Norwegens geplant. Er sei in Norwegen aufgewachsen und habe eine Verbindung zu der Region. Der Sender berichtete auch, der 17-Jährige sei radikalisiert worden und habe Sympathie für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekundet. Demnach soll er einmal eine IS-Flagge in die Schule mitgenommen haben.

Eine Sprecherin des norwegischen Nachrichtendienstes PST sagte zu NTB, dass der Junge verhaftet worden sei, weil die Gefahr bestehe, er könne Beweismittel verstecken oder vernichten. Die Dauer der Untersuchungshaft sei auf zwei Wochen festgesetzt, sagte der Anwalt des 17-Jährigen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sagen die jüngsten Abstimmungs-Umfragen
1 / 7
Das sagen die jüngsten Abstimmungs-Umfragen

Am 8. März stimmen die Schweizer:innen über vier nationale Vorlagen ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es in der Bargeldinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Taliban droht mit weiteren Angriffen auf Pakistan
Der Sprecher der islamistischen Taliban hat die jüngsten Angriffe auf Pakistan verteidigt und im Falle weiterer pakistanischer Attacken auf Afghanistan mit weiterer Gewalt gedroht.
Zur Story