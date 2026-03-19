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Drei Verdächtige nach Explosion an US-Botschaft in Oslo entlassen

Drei Verdächtige nach Explosion an US-Botschaft in Oslo entlassen

19.03.2026, 18:2219.03.2026, 18:22

Eineinhalb Wochen nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo sind drei der vier Verdächtigen wieder auf freiem Fuss. Ein Gericht hatte vergangene Woche Untersuchungshaft für drei Brüder und deren Mutter angeordnet. Die Frau und zwei der Brüder seien nun aus der Untersuchungshaft entlassen worden, berichtete die Nachrichtenagentur NTB.

epa12803058 Police services at the US embassy in Oslo, Norway, 08 March 2026, after a loud bang was reported at the site. No injuries were reported and The police have launched an investigation into t ...
Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.Bild: keystone

Der jüngste Bruder hatte eingeräumt, die selbstgebaute Sprengladung an der Botschaft platziert zu haben. Die anderen drei Verdächtigen bestreiten ein Mitwirken an der Tat. Das Gericht hatte aber die Gefahr gesehen, dass die Familie sich bei ihren Aussagen absprechen könnte. Laut dem norwegischen Rundfunk sind die Männer norwegische Staatsbürger mit irakischem Migrationshintergrund. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (hkl/sda/dpa)

Mehr zum Hintergrund:

Lauter Knall bei US-Botschaft in Oslo – Grosseinsatz der Polizei
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