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Ukraine meldet Angriffe von Russland: Auch Kiew im Visier

Ukraine meldet: Russland führt landesweite Angriffe durch – mindestens drei Tote

13.05.2026, 13:3613.05.2026, 14:39

Russland führt am Mittwoch mehrere Angriffe gegen die Ukraine durch. Wie der ukrainische Militärdienst berichtet, wird eine mehrstufige Luftoffensive gegen das Land durchgeführt.

Russland Ukraine Drohnen
Russland führt massive Angriffe gegen die Ukraine durch.Bild: monitor

Bei einem ersten Angriff gegen 11 Uhr Lokalzeit befanden sich gemäss dem Bericht acht Drohnen-Gruppen vom Typ Shahed in der Luft. Insgesamt sollen rund 200 russische Drohnen im Einsatz gewesen sein. Viele von ihnen drangen aus Belarus in die Ukraine ein.

Weiter sollen auch Raketen zum Einsatz kommen. Damit nahm der Kreml offenbar Energieinfrastruktur und andere kritische Infrastruktur wie etwa Spitäler oder Militäreinrichtungen ins Visier. Auch in Kiew wurden Explosionen gemeldet, die ukrainische Luftabwehr war im Einsatz.

Laut der «Kyiv Independent» wurden im ganzen Land mindestens drei Personen im Gebiet Riwne im Westen des Landes getötet. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt – vier in Riwne, dazu drei im Gebiet Chmelnyzkyj und zwei in Odessa.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich zu den laufenden Angriffen. «Derzeit befinden sich mehr als hundert russische Drohnen in unserem Luftraum, und es könnten im Laufe des Tages weitere Wellen von Drohnenangriffen folgen», schrieb er auf der Plattform X.

Selenskyj erklärte zudem, dass schon am Dienstag 14 Regionen der Ukraine angegriffen wurden. In der Nacht hätten die Angriffe angedauert, wobei 111 Drohnen abgeschossen oder zumindest gestört wurden.

Ukraine Russland Angriffe
Auch in der Nacht auf Mittwoch wurden Angriffe auf die Ukraine gemeldet.Bild: x

Selenskyj appelliert zudem an die internationale Gemeinschaft, den Krieg in der Ukraine nicht aus den Augen zu verlieren. «Jedes Mal, wenn der Krieg aus den Schlagzeilen verschwindet, ermutigt das Russland, noch brutaler zu werden», schreibt er.

(dab)

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Bruchpilot
13.05.2026 13:52registriert Juli 2020
So viel zu der von Russland angedrohten Vergeltungsaktion im Falle eines Angriffs auf Putins Parade:
Sie findet sowieso statt, halt einfach ein paar Tage später.

"Barbaren" ist eigentlich noch viel zu nett.
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Rivka
13.05.2026 13:53registriert April 2021
Vor unseren Augen wird ein europäisches Land zerbombt und wir schaffen es nicht dem Tyrannen, der dafür verantwortlich ist, das Handwerk zu legen! Schande über Europa! 😤
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meglo
13.05.2026 13:52registriert März 2016
Offenbar demonstriert Putin die Friedens Bereitschaft über die Trump kürzlich fabuliert hat.
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