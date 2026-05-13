Ukraine meldet: Russland führt landesweite Angriffe durch – mindestens drei Tote

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Russland führt am Mittwoch mehrere Angriffe gegen die Ukraine durch. Wie der ukrainische Militärdienst berichtet, wird eine mehrstufige Luftoffensive gegen das Land durchgeführt.

Russland führt massive Angriffe gegen die Ukraine durch. Bild: monitor

Bei einem ersten Angriff gegen 11 Uhr Lokalzeit befanden sich gemäss dem Bericht acht Drohnen-Gruppen vom Typ Shahed in der Luft. Insgesamt sollen rund 200 russische Drohnen im Einsatz gewesen sein. Viele von ihnen drangen aus Belarus in die Ukraine ein.

Weiter sollen auch Raketen zum Einsatz kommen. Damit nahm der Kreml offenbar Energieinfrastruktur und andere kritische Infrastruktur wie etwa Spitäler oder Militäreinrichtungen ins Visier. Auch in Kiew wurden Explosionen gemeldet, die ukrainische Luftabwehr war im Einsatz.

Laut der «Kyiv Independent» wurden im ganzen Land mindestens drei Personen im Gebiet Riwne im Westen des Landes getötet. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt – vier in Riwne, dazu drei im Gebiet Chmelnyzkyj und zwei in Odessa.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich zu den laufenden Angriffen. «Derzeit befinden sich mehr als hundert russische Drohnen in unserem Luftraum, und es könnten im Laufe des Tages weitere Wellen von Drohnenangriffen folgen», schrieb er auf der Plattform X.

Selenskyj erklärte zudem, dass schon am Dienstag 14 Regionen der Ukraine angegriffen wurden. In der Nacht hätten die Angriffe angedauert, wobei 111 Drohnen abgeschossen oder zumindest gestört wurden.

Auch in der Nacht auf Mittwoch wurden Angriffe auf die Ukraine gemeldet. Bild: x

Selenskyj appelliert zudem an die internationale Gemeinschaft, den Krieg in der Ukraine nicht aus den Augen zu verlieren. «Jedes Mal, wenn der Krieg aus den Schlagzeilen verschwindet, ermutigt das Russland, noch brutaler zu werden», schreibt er.

(dab)