Es läuft ein Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten. Bild: keystone

Amoklauf an Schule in Graz – Zahl der Opfer steigt auf 10, dreitägige Staatstrauer

In der österreichischen Stadt Graz ist es an einer Schule zu einem Amoklauf gekommen. Die wichtigsten Punkte.

Mehr «International»

Was ist passiert?

In der österreichischen Stadt Graz ist es am Dienstag zu einem mutmasslichen Amoklauf gekommen. Wie Medien berichten, betrat ein bewaffneter Mann eine Schule und schoss in zwei Klassen um sich. Die Polizei rückte um 10 Uhr mit einem Grossaufgebot aus und durchsuchte in der Folge das Gebäude. Vor Ort sind auch zahlreiche Rettungskräfte: Wie ein Sprecher des örtlichen Roten Kreuzes der Deutschen Presse-Agentur sagte, sind mehr als 160 Retter im Einsatz.

Kurz vor Mittag gaben die Behörden bekannt, es bestehe keine Gefahr mehr. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Der mutmassliche Täter ist tot. Schülerinnen und Schüler sowie Eltern würden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Ein spezieller Alarmplan des Landes für die Versorgung zahlreicher Verletzter sei aktiviert worden.

Einsatzkräfte in der Nähe des Tatorts. Bild: keystone

Was weiss man zu den Opfern?

Die Behörden sprechen derzeit von zehn Todesopfern – inklusive des mutmasslichen Amokläufers. Wie das österreichische Innenministerium berichtet, handelt es sich bei den Todesopfern um Schüler und Lehrer der Schule.

Wie lokale Medien schreiben, sind zudem zahlreiche Leute verwundet. Die «Kronen-Zeitung» berichtet, die Zahl der Schwerverletzten befinde sich im zweistelligen Bereich. Einige seien in kritischem Zustand. Aktuell sollen sowohl Notaufnahme als auch Schockraum im Grazer Landeskrankenhaus überlastet sein.

Die Polizei im Einsatz in Graz. Bild: keystone

Was weiss man über den Täter?

Laut Medienberichten handelt es sich beim Tatverdächtigen um einen 22-jährigen ehemaligen Schüler. Er soll mit einer Pistole und einer Schrotflinte bewaffnet gewesen sein. Berichten zufolge tötete er sich nach der Tat auf einer Toilette. Die Polizei Steiermark bestätigte seinen Tod auf der Plattform X.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Bei der Schule handelt es sich um ein sogenanntes Bundes-Oberstufenrealgymnasium. An solchen Schulen sind Schülerinnen und Schüler in der Regel 14 Jahre und älter. Die Schule zeigt auf ihrer Webseite 17 Schulklassen und ein Foto von rund 40 Lehrkräften.

Wie sind die Reaktionen?

Österreich wird nach den tödlichen Schüssen in einer Schule in Graz der Opfer mit einer dreitägigen Staatstrauer gedenken.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) werde den Beschluss der Bundesregierung am Nachmittag offiziell verkünden, sagte eine Sprecherin des Kanzleramts der Nachrichtenagentur DPA. Die Flaggen an Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt sowie an anderen offiziellen Gebäuden würden auf halbmast gesetzt.

Politiker erschüttert

Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen hat sich tief erschüttert gezeigt. «Dieser Horror ist nicht in Worte zu fassen», schrieb der Bundespräsident auf X. Es gebe in diesem Moment nichts, was den Schmerz von Eltern und Grosseltern, von Geschwistern, Freunden und Freundinnen lindern könne. «Österreich trauert.» Jetzt sei Zusammenhalt geboten. «Heute und in den schweren Tagen, die kommen, wird unser Land zeigen, dass in diesem Miteinander seine Stärke liegt», so Van der Bellen weiter.

Die Betroffenheit in der österreichischen Politik ist gross. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) spricht von einer «furchtbaren Tragödie», der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gab an, er sei zutiefst erschüttert. «Gerade in solchen Momenten müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen», sagt er. Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger sagte:

«Mein Mitgefühl und meine Trauer sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.»

«Der Amoklauf an einer Schule in Graz ist eine nationale Tragödie, die unser gesamtes Land tief erschüttert», schrieb Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker auf der Plattform X. «Durch diese unfassbare Tat wurden Jugendliche plötzlich aus dem Leben gerissen, das sie noch vor sich hatten.» Es gebe keine Worte für den Schmerz und die Trauer.

Stocker machte sich nach Bekanntwerden auf dem Weg zum Tatort. Das bestätigte eine Sprecherin des Kanzleramts der Deutschen Presse-Agentur. Der Ministerpräsident der Steiermark Mario Kunasek (FPÖ) hat seine Termine abgesagt und ist dorthin unterwegs. Auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner sei auf dem Weg nach Graz.

Österreichs Aussenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) schrieb auf der Plattform X: «Die Meldungen vom Amoklauf in Graz erschüttern mich zutiefst. Es ist nicht fassbar und unerträglich. Mein Mitgefühl und meine Trauer sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Niemand kann sich das Leid vorstellen, als Mutter dreier Kinder zerreisst es mir das Herz.» Auch die EU-Kommission hat Anteil genommen.

(rbu) mit Material von sda und dpa

Update folgt ...