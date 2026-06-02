Die alte Buslinie 666 nach Hel. Bild: wikimedia commons

Highway to Hel – Flixbus bringt Buslinie «666» zurück

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Eine ungewöhnliche Buslinie kehrt auf die polnischen Strassen zurück: Die Linie 666 verbindet künftig Krakau mit der Halbinsel Hel an der polnischen Ostsee. Betrieben wird die neue Verbindung vom Fernbusanbieter Flixbus und sorgt bereits vor dem Start für grosses öffentliches Interesse – nicht nur wegen der Strecke, sondern vor allem wegen ihrer symbolträchtigen Nummer.

Die Buslinie 666 hat in Polen bereits eine Geschichte. Eine frühere Verbindung an der polnischen Ostseeküste nach Hel trug diese Nummer über Jahre hinweg und erlangte im Volksmund schnell als «Highway to Hel» Bekanntheit. Der Name spielte mit einem Wortwitz: Der Ort Hel ist nicht weit weg vom englischen Wort für Hölle (Hell), während die Zahl 666 in der Bibel als «Zahl des Tieres» gilt und das Tier dabei als Antichrist verstanden wird.

Religiöse Proteste sorgten für Umnummerierung

Diese Kombination machte die Linie weit über die Region Pommern hinaus bekannt. Reisende fotografierten die Busse, teilten Bilder in sozialen Medien und machten die Fahrt zu einer Art touristischem Kuriosum.

Die Aufmerksamkeit hatte jedoch auch eine Kehrseite. Religiöse Gruppen kritisierten die Verbindung von Ort und Liniennummer scharf und warfen dem Betreiber vor, «satanische Symbolik» zu fördern. Der öffentliche Druck führte schliesslich dazu, dass die Buslinie seit dem Jahr 2023 nicht mehr die Nummer 666 trägt, sondern neu als Buslinie 669 auf den Strassen Pommerns den Weg nach Hel zurücklegt.

Flixbus setzt bewusst auf Aufmerksamkeit

Flixbus bringt die Buslinie 666 nach Hel jetzt wieder zurück. Die neue Verbindung soll im Sommer täglich verkehren und unter anderem Krakau, Warschau sowie mehrere Badeorte auf der Halbinsel Hel anfahren, darunter Wladyslawowo, Jastarnia und Jurata. Die Fahrtzeit beträgt rund 13 Stunden.

Vertreter von Flixbus machen keinen Hehl daraus, dass die Wahl der Nummer bewusst erfolgt ist. Sie sehen sie als Marketingelement, das Aufmerksamkeit erzeugt und die Verbindung leichter erkennbar macht. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Strecke auch eine praktische Funktion erfüllt: Die Nachfrage nach direkten Verbindungen zur Ostsee habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Hel: Die «Hölle» mit Sandstrand

Der Zielort der Linie ist die Stadt Hel, gelegen an der Spitze der 35 Kilometer langen Halbinsel gleichen Namens. Die Region zählt zu den beliebtesten Ferienzielen Polens: Sandstrände, Naturgebiete und eine bekannte Seehundstation ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

Die Halbinsel Hel an Polens Ostseeküste. Bild: www.imago-images.de

Der Name Hel stammt dabei nicht aus dem Englischen, sondern wahrscheinlich aus alten germanischen Sprachwurzeln, in denen das Wort eine sandige Düne oder Landzunge bezeichnete. (ear)