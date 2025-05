Kaschmir-Krise: Pakistan meldet erneut Raketentest

Es kommt auch verstärkt zu Schusswechseln von Grenzsoldaten beider Länder an der Kontrolllinie in Kaschmir . Angesichts der Spannungen ist der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi heute nach Pakistan gereist, um zwischen Islamabad und Neu-Delhi zu vermitteln. (sda/dpa)

Die Regierung in Neu-Delhi machte den Nachbarstaat für die Tat mitverantwortlich und warf ihm vor, Terrorismus zu begünstigen . Islamabad wies die Vorwürfe zurück. Experten warnen vor einem grossen Eskalationsrisiko. Befürchtet wird, dass Indiens Militär mutmassliche Basen von Terrorgruppen in Pakistan angreifen und das pakistanische Militär darauf mit einem Gegenschlag reagieren könnte.

Die Spannungen zwischen den rivalisierenden Atommächten Indien und Pakistan haben sich seit einem Anschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs deutlich verschärft. Bewaffnete Angreifer hatten Ende April auf einer Bergwiese in einer Urlaubsgegend 26 Menschen getötet – überwiegend indische Touristen.

Erst am Samstag hatte das Militär den Trainingsstart einer Rakete mit einer Reichweite von 450 Kilometern gemeldet.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

CDU, CSU und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Zehn Wochen nach der Parlamentswahl in Deutschland ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik besiegelt. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD unterzeichneten in Berlin ihren 144 Seiten starken Koalitionsvertrag mit dem Titel «Verantwortung für Deutschland».