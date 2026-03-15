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Israelische Soldaten töten palästinensische Familie im Westjordanland

Israelische Soldaten töten palästinensische Familie im Westjordanland

Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet und dabei vier Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet.
15.03.2026, 09:5515.03.2026, 09:55

Es handele sich dabei um die Eltern sowie zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Zwei weitere Kinder seien bei dem Vorfall in Tammun im nördlichen Teil des Westjordanlands verletzt worden. Mehrere der Familienmitglieder hätten Schussverletzungen am Kopf erlitten.

epa12813665 Palestinians inspect the Mohammed Fayyad Mosque after an attack by Israeli settlers in Duma village, near the West Bank city of Nablus, 12 March 2026. According to the Palestinian news age ...
Eine Moschee im Westjordanland. (Symbolbild)Bild: keystone

In einer Mitteilung der israelischen Polizei hiess es, Polizeikräfte sowie Soldaten seien zu einer Razzia in Tammun unterwegs gewesen. Ziel sei die Festnahme von Personen gewesen, «die im Verdacht stehen, an terroristischen Aktivitäten gegen Sicherheitskräfte beteiligt zu sein».

Während des Einsatzes habe ein Fahrzeug in Richtung der Einsatzkräfte beschleunigt. Diese hätten sich bedroht gefühlt und das Feuer eröffnet. Vier Palästinenser in dem Fahrzeug seien getötet worden. Die Umstände des Vorfalls würden von den zuständigen Stellen untersucht.

Nach palästinensischen Medienberichten hatte der Vater der Familie keine bekannten Verbindungen zu Terrororganisationen. (sda/dpa)

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