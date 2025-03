Gene Hackman bei seinem Oscar-Gewinn 1993. Bild: keystone

Hackmans mysteriöser Tod – Pathologe hat eine mögliche Erklärung

Am 26. Februar wurden Hollywood-Star Gene Hackman (†95) und seine Frau Betsy Arakawa (†65) tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico entdeckt. Die Todesumstände sind weiterhin unklar. Auch einer ihrer drei Hunde wurde leblos aufgefunden. Ein bekannter US-Pathologe hat nun einen Ansatz, wie die mysteriösen Todesfälle zu erklären seien.

Bei Fox News präsentierte der renommierte US-Forensiker Dr. Michael Baden seine Theorie. Demnach könnte Oscar-Gewinner Hackman am 17. Februar einen Herzstillstand erlitten haben, woraufhin er zusammenbrach und starb. Hackman hatte einen Herzschrittmacher, der am 17. Februar den Geist aufgab. Dass Hackman neben seinem Gehstock und seiner Sonnenbrille gefunden wurde, stütze seine Theorie, erklärte Baden.

Dr. Philip Keen, ehemaliger leitender Gerichtsmediziner von Maricopa County, Arizona, sagte dazu gegenüber der New York Post, dass der Moment, in dem ein Herzschrittmacher aufhört zu funktionieren, auch der Zeitpunkt sein könne, an dem eine Person stirbt, dies müsse aber nicht unbedingt der Fall sein.

Eine mögliche Erklärung für Betsy Arakawas Tod liefert Pathologe Baden auch. Er vermutet, dass sie den leblosen Körper ihres Mannes entdeckte, ins Badezimmer eilte, um Medikamente zu holen, dabei stürzte und verstarb. Verstreute Pillen und ein offenes Medikamentenfläschchen neben ihrer Leiche stützen diese Theorie.

Gasvergiftung nicht die Todesursache

Eine Theorie, wonach eine Vergiftung durch toxische Gase, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, zum Tod des Ehepaars geführt haben könnte, wurde bereits grösstenteils widerlegt. Laut dem Sheriffs-Büro von Santa Fe entdeckte ein Gasunternehmen bei der Untersuchung des Hauses des Ehepaars zwar ein «winziges» Gasleck am Herd. Dieses sei jedoch zu gering, um tödlich zu wirken. Auch die erste Autopsie ergab keine Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Gene Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Mit Filmen wie «Bonnie und Clyde», «French Connection» und «Mississippi Burning» prägte er die Filmgeschichte und gewann zwei Oscars. Gemeinsam lebte das Ehepaar zuletzt zurückgezogen auf ihrem Anwesen in Santa Fe. (ear)