Das sind die besten Bilder der Mett-Gala

Hugh Hackman war an diesem Abend leider verhindert.

Hotline-Momente, die jeder kennt – in 9 gnadenlos ehrlichen Memes

Am 2. Mai ging die berühmte Mett-Gala über die Bühne. Dabei durfte natürlich auch die erlauchte Gesellschaft nicht fehlen. Wir haben für dich die besten Bilder zusammengesucht, damit du sie nicht googeln musst.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 25 Werbeplakate sind so kreativ, da schaut man gerne zweimal hin

Cyberkrieg gegen Putin: Russland wird in einem noch nie dagewesenen Ausmass gehackt

Titel verteidigt! EVZ macht Wende in der Finalissima perfekt und bleibt Meister

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

So soll der Krieg in der Ukraine enden – russischer Text lässt Böses erahnen

So leidet die russische Wirtschaft unter dem Ukraine-Krieg

Grossbrand in Lagerhalle bei Moskau + Russisches Flugzeug sorgte in Deutschland für Unruhe

Erkennst du Logos auch noch, wenn ein bisschen was geändert wurde? Beweise dich!

«Alles neu macht der Mai», heisst es ja so schön. Das hat sich vermutlich auch die Credit Suisse gedacht und hat in ihrem aktuellen Geschäftsbericht das neue Logo präsentiert. Okay, das war schon im April, aber jetzt ist nun mal Mai und sonst hätte die Einleitung nicht funktioniert.