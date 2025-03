Hackman-Tod bleibt mysteriös: Gas-Untersuchung ohne «nennenswerte Ergebnisse»

Auch die ersten Ergebnisse einer Autopsie liessen keine Rückschlüsse auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zu. Zudem sei keine äussere Gewalteinwirkung festzustellen gewesen. Die Ermittlungen fokussieren sich dabei unter anderem auch auf einen Tablettenbehälter, der in der Nähe der Leiche Arakawas entdeckt worden sei. Dieser sei ein «sehr wichtiges Beweisstück» und «besorgniserregend», so die Polizei vor einigen Tagen.

Seit dem Auffinden des Ehepaars zusammen mit einem toten Hund Mittwoch vergangener Woche dauern die Ermittlungen an. Nach Einschätzung von Experten lagen die Leichen mehr als einer Woche unbemerkt in ihrem Anwesen. Eine Auswertung des Herzschrittmachers von Hackman habe ergeben, dass dieser am 17. Februar aufgehört habe zu funktionieren, hatte Sheriff Adan Mendoza vor einigen Tagen mitgeteilt. Deswegen liege es nahe, dass dies der letzte Tag im Leben des Oscar-Preisträgers gewesen sei.

Eine «umfassende Untersuchung» zu Gaslecks und Kohlenmonoxid kurz nach dem Auffinden der Leichen blieb demnach ohne «nennenswerte Ergebnisse», wie das Sheriffs-Büro im Bezirk Santa Fe (New Mexico) mitteilte. Zwar sei an einer Herdplatte eine geringe Gaskonzentration festgestellt worden – diese sei aber nicht tödlich gewesen.

«Wir sind schockiert»: Polnischer Freiheitsheld liest Trump die Leviten

Polens Freiheitsikone Lech Wałęsa schaltet sich in den Streit zwischen Trump und Selenskyj ein. In einem Brief an den US-Präsidenten erhebt er schwere Vorwürfe.

Auf der ganzen Welt hat der öffentlich ausgetragene Streit Donald Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für Bestürzung gesorgt. Auch in Polen. Nun hat der frühere polnische Präsident Lech Wałęsa Trump einen Brief geschrieben, in dem er sein «Entsetzen» über den Vorfall im Weissen Haus ausdrückt.