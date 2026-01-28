Nicki Minaj ganz eng mit Donald Trump. Bild: keystone

«Ich bin Trumps grösster Fan»: Rapperin Nicki Minaj tritt mit Trump auf

Die US-Rapperin Nicki Minaj hat ihre Unterstützung für Präsident Donald Trump bekräftigt und sich als dessen «grössten Fan» bezeichnet.

Bei einer Veranstaltung in Washington fand Nicki Mianaj am Mittwoch lobende Worte für den US-Präsidenten.

Nachdem Trump sie gemeinsam mit dem Unternehmer Kevin O’Leary anlässlich des Events «Trump Accounts Summit» auf die Bühne gebeten hatte, erklärte Minaj, Kritik an ihrem politischen Engagement halte sie nicht ab, sondern wirke im Gegenteil motivierend. Angriffe auf Trump bezeichnete sie als «Mobbing», das man nicht hinnehmen werde. Trump werde von vielen Menschen unterstützt.

Während Trump im Hintergrund grinste, führte Minaj aus:

«Nun, ich weiss nicht genau, was ich sagen soll, aber ich werde sagen, dass ich wahrscheinlich der grösste Fan des Präsidenten bin, und das wird sich nicht ändern. Und der Hass – oder das, was die Leute sagen – berührt mich überhaupt nicht. Im Gegenteil: Er motiviert mich sogar, ihn noch stärker zu unterstützen, und er wird uns alle dazu motivieren, ihn noch mehr zu unterstützen. Wir werden nicht zulassen, dass sie mit dem Mobbing gegen ihn durchkommen, und auch die Schmierkampagnen – das wird nicht funktionieren, okay? Er hat viel Rückhalt, und Gott beschützt ihn. Amen.»

Bereits einige Tage zuvor hatte Minaj ihre Teilnahme an dem vom Finanzministerium organisierten Gipfel auf der Plattform X angekündigt. Die sogenannten Trump Accounts bezeichnete sie dort als Ausdruck von «Paying it forward». Frühzeitige finanzielle Bildung und Unterstützung würden Kindern einen entscheidenden Vorsprung im Leben verschaffen, schrieb sie. In manchen Fällen könnten diese später sogar ihren Eltern erklären, wie Investitionen funktionieren.

Minajs Auftritt in Washington reiht sich in eine Serie öffentlicher Sympathiebekundungen für die MAGA-Bewegung ein. Im November war sie als Gast der Trump-Administration bei den Vereinten Nationen aufgetreten, wo sie über religiöse Gewalt im Ausland sprach. (hkl)