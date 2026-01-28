«Ich bin Trumps grösster Fan»: Rapperin Nicki Minaj tritt mit Trump auf
Bei einer Veranstaltung in Washington fand Nicki Mianaj am Mittwoch lobende Worte für den US-Präsidenten.
Nachdem Trump sie gemeinsam mit dem Unternehmer Kevin O’Leary anlässlich des Events «Trump Accounts Summit» auf die Bühne gebeten hatte, erklärte Minaj, Kritik an ihrem politischen Engagement halte sie nicht ab, sondern wirke im Gegenteil motivierend. Angriffe auf Trump bezeichnete sie als «Mobbing», das man nicht hinnehmen werde. Trump werde von vielen Menschen unterstützt.
Während Trump im Hintergrund grinste, führte Minaj aus:
@bbcnews US President Donald Trump said Nicki Minaj is investing hundred of thousands of dollars into Trump Accounts, a policy related to savings accounts for children. #US #USNews #DonaldTrump #NickiMinaj #BBCNews ♬ original sound - BBC News
Bereits einige Tage zuvor hatte Minaj ihre Teilnahme an dem vom Finanzministerium organisierten Gipfel auf der Plattform X angekündigt. Die sogenannten Trump Accounts bezeichnete sie dort als Ausdruck von «Paying it forward». Frühzeitige finanzielle Bildung und Unterstützung würden Kindern einen entscheidenden Vorsprung im Leben verschaffen, schrieb sie. In manchen Fällen könnten diese später sogar ihren Eltern erklären, wie Investitionen funktionieren.
Minajs Auftritt in Washington reiht sich in eine Serie öffentlicher Sympathiebekundungen für die MAGA-Bewegung ein. Im November war sie als Gast der Trump-Administration bei den Vereinten Nationen aufgetreten, wo sie über religiöse Gewalt im Ausland sprach. (hkl)