Giuliano Fux wird in Lillehammer zu seinem ersten Einsatz im Weltcup kommen. Der 20-Jährige hat sich das Aufgebot als Junioren-Weltmeister im Slalom verdient und ist von Swiss-Ski aufgeboten worden.
Insgesamt haben sich neun Schweizerinnen und dreizehn Schweizer für das Weltcup-Finale qualifiziert. Niels Hintermann wird nach seinem Rücktritt am Freitag allerdings nicht mehr starten. (ram)
Insgesamt haben sich neun Schweizerinnen und dreizehn Schweizer für das Weltcup-Finale qualifiziert. Niels Hintermann wird nach seinem Rücktritt am Freitag allerdings nicht mehr starten. (ram)