US-Rapper DMX nach Überdosis in kritischem Zustand



Bild: keystone

US-Rapper DMX nach Überdosis in kritischem Zustand

Der US-Rapper DMX ist nach Berichten des Online-Magazin TMZ am Freitagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er habe angeblich eine Überdosis an Drogen genommen. Die Prognosen seien derzeit nicht gut.

Der in den USA bekannte Rapper DMX ist nach mehreren Medienberichten in einem Krankenhaus und in kritischen Zustand. Als Grund wird einen Überdosis angegeben.

Aus dem Umfeld des Rappers wird berichtet, dass die Überdosis einen Herzinfarkt ausgelöst habe. Welche Drogen genommen wurden, stehe nicht fest.

DMX wurde in ein Krankenhaus in White Plains, New York, gebracht und befindet sich auf der Intensivstation. Uns wurde gesagt, er habe "etwas Gehirnaktivität". Eine andere Quelle sagt, er sei in einem "vegetativen Zustand" und Ärzte haben gewarnt, dass er es möglicherweise nicht schaffe.

Der Musiker hatte in denen vergangenen Jahren immer wieder mit seinem Drogenkonsum zu kämpfen und war mehrmals in eine Reha gewesen.

Viele Musiker wünschen dem Sänger alles Gute und hoffen, dass er sich erholt. Die Rapperin Missy Elliot schrieb auf Twitter, sie würde für den Star beten.

Snoopdog schrieb auf Instagram, er schicke Gebete für seinen Freund DMX.

(t-online, wan)

