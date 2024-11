Die neue Miss Universe kommt aus Dänemark

Erstmals gab es keine Höchstaltersgrenze für die Teilnahme, nachdem diese von den Organisatoren aufgehoben wurden. Bisher durften nur Frauen zwischen 18 und 28 Jahren um die Schönheitskrone kämpfen. Die älteste Konkurrentin in der Arena Ciudad de México war die in Kamerun geborene Miss Malta, Beatrice Njoya, die 40 Jahre alt ist und drei Kinder hat.

Die Grünen in Deutschland wechseln an diesem Wochenende ihren Parteivorstand aus und wollen Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten küren. Der erste Abend gerät emotionaler als erwartet.

Ricarda Lang scheint bestens gelaunt. Kurz bevor der Parteitag der Grünen am Freitagnachmittag beginnt, steht sie mit einem Glas Sekt in der Hand an einem Stehtisch im Wiesbadener RheinMain CongressCenter. «Ein bisschen Wehmut ist schon dabei», sagt die Nochparteivorsitzende der deutschen Grünen, die an diesem Wochenende verabschiedet werden soll. Ein bisschen erleichtert wirkt sie aber auch. Mit sich selbst und ihrer Entscheidung, den Parteivorsitz aufzugeben, scheint sie mittlerweile ziemlich im Reinen. Sie und ihr Co-Vorsitzender Omid Nouripour seien nach der Serie von verlorenen Wahlen in diesem Jahr Ende September einfach zu der Einsicht gekommen, dass sie derzeit keine Strategie hätten, wie sie die Partei wieder aus der Krise führen könnten, sagt sie. Und sie selbst habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, darüber immer wieder hinwegzureden.