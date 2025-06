Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Meine Cousine hat MEINEN Babynamen benutzt!»

Mehr «Leben»

Frage von Kleola:

Liebe alle

Seit ich klein bin, habe ich einen speziellen Namen, den ich mir selbst ausgedacht habe, den ich für mein zukünftiges Kind mal gespart habe. Ich habe diesen Namen schon seit so vielen Jahren für mich behalten und als ich nun letztes Jahr schwanger wurde und es tatsächlich auch ein Mädchen wurde (es ist ein Mädchenname ...), war ich unendlich glücklich!

Ich habe meiner Cousine, als wir uns mal wieder gesehen haben, erzählt, dass ich schwanger bin und sie war mega happy und überschwänglich – und hat mich dann etwas verdutzt angeschaut und mir offenbart, dass sie auch schwanger ist! Meine Cousine war drei Wochen ‹weiter› als ich – ich habe es den Leuten aber schon vor dieser ‹Wartefrist› von drei Monaten erzählt, weil ich so vorfreudig war. Spielt ja eigentlich auch gar keine Rolle. Auf alle Fälle: Wir beide schwanger, beide happy, bei beiden lief alles supi und wir haben uns auch viel während dieser Zeit gesehen etc. und geredet. Unter anderem auch über Namen. Sie dachte immer, sie hätte einen Jungen. Ich hab mir auch nichts dabei gedacht und ihr dann verraten, welchen Namen ich für meine Tochter schon habe. Dann, circa in der Mitte ihrer Schwangerschaft, hiess es plötzlich, dass es eventuell doch ein Mädchen ist und man etwas falsch gesehen hätte.

Long story short: Sie hat ein Mädchen geboren und hat dem Mädchen MEINEN Namen gegeben. Sie sieht auch kein Problem darin, ich könne ja mein Kind trotzdem auch so nennen, wir hätten ja nicht mega viel Kontakt vor der Schwangerschaft gehabt und sie hätte auch so einen ähnlichen Namen mal im Kopf gehabt ...

Ich bin ehrlich gesagt fassungslos! Den Namen hat sie von mir! Den gibt es so auch gar nicht, der ist weder auf einer Liste zu finden noch sonst wo.

Ich kann ihr ja nicht verbieten, ihr Kind so zu nennen. Aber jetzt weiss ich nicht, ob ich meins noch so nennen soll? Das ist wirklich unter aller Sau! Was würdet ihr tun?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!