Warum James Van Der Beeks Familie Geld braucht

Schon 1 Million an Spenden erhalten: Warum James Van Der Beeks Familie Geld braucht

Als Dawson Leary begeisterte der Schauspieler jahrelang in «Dawson's Creek». Abseits der Kamera kämpfte er zuletzt jedoch gegen den Krebs. Nun ist James Van Der Beek verstorben. Seine Erkrankung soll für seine Familie auch eine finanzielle Bürde gewesen sein.
12.02.2026, 09:0712.02.2026, 09:07
Michelle Nuhn / watson.de

Der Tod von James Van Der Beek erschüttert nicht nur Fans von «Dawson's Creek». Der Schauspieler wurde Ende der 1990er-Jahre durch die Serie weltbekannt und blieb über Jahrzehnte ein vertrautes TV-Gesicht. Privat kämpfte er jedoch seit August 2023 gegen Darmkrebs. Auch öffentlich sprach er wiederholt über seine schwere Diagnose.

FILE - James Van Der Beek arrives at the 71st Primetime Emmy Awards in Los Angeles on Sept. 22, 2019. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) James Van Der Beek
James Van der Beek führte über Jahre einen öffentlichen Krebskampf.Bild: keystone

Im Alter von nur 48 Jahren erlag der Serienstar nun der Krankheit. Er hinterlässt seine Ehefrau und sechs Kinder. Nach James Van Der Beeks Tod soll seine Familie vor einer ungewissen Zukunft stehen, weshalb jetzt öffentlich zur Unterstützung aufgerufen wird.

James Van Der Beek: Familie hat nach seinem Tod Geldprobleme

Der Schauspieler starb am Mittwoch an den Folgen seines jahrelangen Krebskampfes. Die Nachricht von seinem Tod teilte seine Familie über seinen offiziellen Instagram-Account. Und trotz eines geschätzten Vermögens von rund drei Millionen US-Dollar haben Freunde des Serienstars eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen.

Van Der Beek und seine Kinder

Darmkrebs gilt in den USA als eine der teuersten zu behandelnden Krebserkrankungen.

Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, würden James Van Der Beeks Witwe Kimberly und ihre sechs Kinder nach seinem Tod vor einer «ungewissen Zukunft» stehen. Weiter heisst es:

«Die Kosten für James' medizinische Versorgung und der langwierige Kampf gegen den Krebs haben die Familie mittellos zurückgelassen.»

Ihnen liege es besonders daran, «in dieser schweren Zeit etwas Stabilität bewahren zu können». So fürchtet die Familie nicht nur um ihr Zuhause, sondern auch die zukünftige Ausbildung der Kinder. Die Spenden sollen daher grundlegende Lebenshaltungskosten decken, Rechnungen bezahlen und die Bildung der Kinder sichern.

Kimberly Van Der Beek selbst teilte den Link inzwischen auch auf ihrem Profil und schrieb dazu: «Meine Freunde haben diesen Link erstellt, um meine Kinder und mich in dieser Zeit zu unterstützen. In Dankbarkeit und mit gebrochenem Herzen.»

James Van Der Beeks Spendenaktion setzt neues Ziel

Und offenbar sind das Mitgefühl und die Anteilnahme an dem tragischen Schicksalsschlag der Van Der Beeks gross. Am frühen Mittwochnachmittag waren bereits 346'943 US-Dollar von den angestrebten 550'000 US-Dollar gesammelt worden. Nur wenige Stunden später waren es bereits über 1 Million US-Dollar.

Angesichts dessen setzte man in der Zwischenzeit ein neues Ziel von 1,3 Millionen US-Dollar an.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte James Van Der Beek persönliche Erinnerungsstücke aus «Dawson’s Creek» versteigert, um seine Krebsbehandlung zu finanzieren. Darunter befanden sich unter anderem die Kette, die er Joey Potter (gespielt von Katie Holmes) beim Abschlussball schenkte. Der Erlös sollte die finanzielle Belastung durch den Krebs mindern.

Mehr zum Tod von James Van Der Beek:
