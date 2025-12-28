Windstürme und Hochwasser bedrohen Polens Ostseeküste

Wellen schlagen während eines Sturms auf der Ostsee in Kolberg im Nordwesten Polens an die Küste. Bild: keystone

In Polen haben am Samstag und Sonntag heftige Windstürme vor allem die Ostseeküste um Danzig in Alarmbereitschaft versetzt. Nach Berichten der Nachrichtenagentur PAP und polnischer TV-Sender waren die Feuerwehren vor allem wegen umgestürzter Bäume im ganzen Land im Dauereinsatz, es gab aber auch Hochwasserwarnungen.

In der Region Pommern erhielten die Bewohner Warnungen auf ihre Mobiltelefone, in denen sie zur Vorsicht im Freien aufgerufen wurden. Besonders schlimm war die Situation demnach direkt an der Ostseeküste und an dem «Tote Weichsel» genannten alten Mündungsarm des Weichsel-Flusses.

Flussrichtung dreht sich

Der TV-Sender TVN24 berichtete online unter Berufung auf die Feuerwehr, dass die Stürme in Teilen des Mündungsdeltas der Weichsel eine Umdrehung der Fliessrichtung des Wassers bewirkt hätten. «Aufgrund des sehr starken Nordwinds wird Wasser aus der Ostsee landeinwärts gedrückt. Dies führt zu einem Rückstau und damit zu einem gefährlichen Anstieg des Wasserstands in den Flüssen», sagte eine Reporterin des Senders.

Akut von Hochwasser bedroht war nach Angaben der lokalen Behörden auch die Stadt Elblag (auf Deutsch Elbling), weil der gleichnamige Fluss durch Rückstau aus der Ostsee gefährlich anstieg. (sda/dpa)