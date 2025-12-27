freundlich-2°
DE | FR
burger
International
Wetter

Wintersturm im Nordosten der USA: Hunderte Flüge gestrichen

epa12613655 A person shovels snow in Times Square during a winter storm in New York, New York, USA, 26 December 2025. A weather emergency was declared as up to 11 inches of snow was forecast, and hund ...
Am Times Square in New York wird Schnee geschaufelt.Bild: keystone

Hunderte Flüge in den USA wegen Schneesturm gestrichen

27.12.2025, 18:0827.12.2025, 18:40
1 / 13
Wintersturm in den USA

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht.
quelle: keystone / olga fedorova
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht und den Flugverkehr nach den Feiertagen erheblich gestört. In New York und New Jersey verhängten die Behörden den Ausnahmezustand. Sie warnten vor rutschigen und gefährlichen Strassen und forderten die Menschen dazu auf, Autofahrten nach Möglichkeit zu vermeiden.

Meteorologe Bob Oravec vom Wetterdienst betonte, dass der stärkste Schneefall inzwischen vorbei sei. «Nur noch einzelne Flocken fallen am Morgen, die im Laufe des Tages nachlassen», so Oravec.

Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee, für Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt sollten bis zu 28 Zentimeter Neuschnee möglich sein. Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19.00 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit überfrierender Nässe zu rechnen. Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Der Zeitung «New York Times» zufolge stand der Stadt der schneereichste Wintersturm seit drei Jahren bevor.

Allein fast 900 Flüge im Raum New York gestrichen

Der Sturm hatte erhebliche Auswirkungen auf den Reiseverkehr – ausgerechnet am Wochenende über Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikanerinnen und Amerikaner reisen.

Bis zum Vormittag kam es in den USA bei mehr als 14'400 Inlandsflüge zu Annullierungen oder Verspätungen, wobei besonders die Flughäfen John F. Kennedy, LaGuardia und Newark im Grossraum New York betroffen waren. Zudem wurden nach Angaben der Plattform FlightAware etwa 2'100 für Samstag vorgesehene internationale Verbindungen gestrichen.

Auch für die Flughäfen in den Städten Philadelphia und Baltimore sowie für die kanadische Wirtschaftsmetropole Toronto registrierte Flightaware jeweils Dutzende Ausfälle.

Die Flughäfen forderten alle Passagiere über die Plattform X auf, sich vor der Fahrt zum Airport bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Flüge wie geplant durchgeführt werden. (sda/dpa/lyn)

Mehr dazu:

Notstand in Los Angeles ausgerufen: Schwerer Sturm fordert Todesopfer in Kalifornien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Saudi-Arabien soll Ziele im östlichen Jemen bombardiert haben
Saudi-Arabien hat im östlichen Jemen nach Darstellung der Separatisten mit Luftangriffen begonnen. Die saudische Luftwaffe habe Stellungen der Separatisten bombardiert, berichtete der örtliche Fernsehsender Aden Independent TV, der mit dem sogenannten STC verbunden ist. Saudi-Arabien äusserte sich nicht zu den mutmasslichen Angriffen.
Zur Story