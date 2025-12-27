Am Times Square in New York wird Schnee geschaufelt. Bild: keystone

Hunderte Flüge in den USA wegen Schneesturm gestrichen

1 / 13 Wintersturm in den USA Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht. quelle: keystone / olga fedorova

Ein Wintersturm mit starkem Schneefall und Eisregen hat den Nordosten der Vereinigten Staaten heimgesucht und den Flugverkehr nach den Feiertagen erheblich gestört. In New York und New Jersey verhängten die Behörden den Ausnahmezustand. Sie warnten vor rutschigen und gefährlichen Strassen und forderten die Menschen dazu auf, Autofahrten nach Möglichkeit zu vermeiden.

Meteorologe Bob Oravec vom Wetterdienst betonte, dass der stärkste Schneefall inzwischen vorbei sei. «Nur noch einzelne Flocken fallen am Morgen, die im Laufe des Tages nachlassen», so Oravec.

Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee, für Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt sollten bis zu 28 Zentimeter Neuschnee möglich sein. Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19.00 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit überfrierender Nässe zu rechnen. Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Der Zeitung «New York Times» zufolge stand der Stadt der schneereichste Wintersturm seit drei Jahren bevor.

Allein fast 900 Flüge im Raum New York gestrichen

Der Sturm hatte erhebliche Auswirkungen auf den Reiseverkehr – ausgerechnet am Wochenende über Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikanerinnen und Amerikaner reisen.

Bis zum Vormittag kam es in den USA bei mehr als 14'400 Inlandsflüge zu Annullierungen oder Verspätungen, wobei besonders die Flughäfen John F. Kennedy, LaGuardia und Newark im Grossraum New York betroffen waren. Zudem wurden nach Angaben der Plattform FlightAware etwa 2'100 für Samstag vorgesehene internationale Verbindungen gestrichen.

Auch für die Flughäfen in den Städten Philadelphia und Baltimore sowie für die kanadische Wirtschaftsmetropole Toronto registrierte Flightaware jeweils Dutzende Ausfälle.

Die Flughäfen forderten alle Passagiere über die Plattform X auf, sich vor der Fahrt zum Airport bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Flüge wie geplant durchgeführt werden. (sda/dpa/lyn)