Ärzte: Papst Franziskus hat Bronchitis

Papst Franziskus wird im Krankenhaus Gemelli in Rom wegen einer Bronchitis behandelt. Das gaben die Ärzte des Pontifex am Donnerstagabend in einer Mitteilung des Heiligen Stuhls bekannt.

Papst Franziskus Bild: keystone

Dem 86-Jährigen werden demnach Infusionen mit Antibiotikum verabreicht. Die Therapie schlage bereits an. «Nach dem vorhersehbaren Verlauf könnte der Heilige Vater in den nächsten Tagen entlassen werden», prognostizierten die Mediziner. Der Argentinier war am Mittwoch in die Klinik eingeliefert worden. (sda/dpa)